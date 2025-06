Apple lança nova coleção de acessórios para iPhones, Apple Watches e iPads

Na esteira do lançamento dos novos iPads, a Apple também lançou a coleção de primavera deste ano, que traz pulseiras para Apple Watches, capinhas para iPhones e Smart Folios para iPads.

Como é tradição, os acessórios atualizados apresentam cores bastante vibrantes. Começando pelas capinhas de silicone com MagSafe para os iPhones, há as novas opções rosa-peônia, água-marinha, tangerina e azul-violeta.

Para o Apple Watch, há novas opções de pulseiras loop solo trançada (tangerina, rosa peônia e água-marinha), loop solo (azul-violeta, aurora boreal e rosa peônia), pulseira esportiva (azul-violeta, água-marinha e tangerina) e loop esportiva (azul-violeta e sálvia).

A coleção de pulseiras Hermès (não disponíveis no Brasil) também ganhou novas opções:

Por fim, a coleção de primavera também traz novas cores da Smart Folio para iPads (10ª geração e A16). São elas: céu, branco, melancia e limonada.

As capinhas para os iPhones custam R$570, as pulseiras para o Apple Watch — com exceção da loop solo trançada (R$1.150) e das Hermès (preços variados) — saem por R$550 e, por fim, a Smart Folio custa R$900.

