Apple vence processo envolvendo o armazenamento do iCloud

Há exatamente um ano, comentamos que a Apple foi processada por conta dos planos do iCloud+, os quais — segundo a reclamante — basicamente forçam as pessoas a adquirirem mais espaço por conta do pouco espaço oferecido no plano gratuito e por restringir o armazenamento de certos arquivos do iPhone e iPad na nuvem (arquivos de dados restritos que são necessários para restaurar um dispositivo).

Pois bem. A Apple ganhou a decisão, culminando no descarte da ação judicial que a acusava de monopolizar ilegalmente o mercado de armazenamento digital, como informou a Reuters.

Eumi Lee, o juiz responsável pelo caso, disse [PDF] que, na reclamação, não foi possível comprovar que a Apple violou a lei antitruste federal ou estadual. No entanto, ele deu a chance de os reclamantes alterarem a queixa e entrarem novamente contra a empresa — Steve Berman, advogado responsável pela ação coletiva, disse que modificará o caso, abordando as preocupações do juiz.

Em sua decisão, Lee afirmou que os consumidores não são obrigados a comprar armazenamento na nuvem da Apple, e que as alegações dos demandantes não mostravam plausivelmente que a companhia tinha qualquer poder de monopólio no mercado de armazenamento em nuvem.

O processo em questão [PDF], movido por Julianna Felix Gamboa, gira em torno do pagamento de US$3 mensais por um plano de armazenamento do iCloud — e representa muitas outras pessoas (pelo menos dezenas de milhões) que também pagam por tais planos.

O caso, como o advogado deu a entender, não terminou — e nós, é claro, vamos continuar acompanhando o desenrolar dele.

via 9to5Mac