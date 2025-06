Belkin anuncia carregadores, powerbanks e fones no MWC 2025

A renomada marca Belkin anunciou recentemente no Mobile World Congress (MWC) 2025, em Barcelona (Espanha), uma série de novidades para a sua linha de produtos focados em energia, áudio e conectividade — ao mesmo tempo em que aumentou seu compromisso com ações de sustentabilidade.

Confiram a seguir:

powerbank BoostCharge com tela

Comecemos falando da powerbank BoostCharge com tela, a qual possui também um cabo destacável de 15cm para recarregar um dispositivo ou ela própria. Há uma versão com 10.000mAh (10K) e duas portas USB-C, e uma com 20.000mAh (20K), a qual possui também uma porta USB-A adicional.

Fornecendo uma potência máxima de 20W quando usada uma única porta USB-C ou 15W de energia compartilhada, as duas powerbanks estarão disponíveis a partir de maio e poderão ser adquiridas por 30€/£25 (10K) e 45€/£35 (20K) nas cores preta, branca, rosa, azul ou areia.

powerbank BoostCharge

Ainda na linha de powerbanks BoostCharge, há uma versão com cabo integrado, a qual foi projetada para oferecer um carregamento prático e rápido durante viagens. Ela também conta com opções de 10K e 20K, com potências de carregamento de 20W e 30W, respectivamente.

Oferecendo (para além do cabo integrado supracitado) uma porta USB-C extra, a versão 20K estará disponível por US$40/30€/£25, enquanto a 20K (que conta com duas portas USB-C e uma USB-A) sairá por 45€/£35 — ambas previstas para serem lançadas em abril deste ano.

dock Pro GaN

Misturando carregamento com conectividade, a Belkin também lançou o dock Pro GaN, o qual oferece até até 150W de potência para carregamento, bem como suporte a até três monitores externos 4K a 60Hz, um monitor 4K a 120Hz ou, especificamente no Windows, um monitor 8K a 30Hz.

Incluindo uma porta USB-A, quatro USB-C, duas HDMI, uma Gigabit Ethernet, um slot SD, um microSD e uma saída de áudio de 3,5mm, o produto suporta velocidades de transferência de 10Gbps, já estando disponível em alguns mercados selecionados por US$200/200€/£190.

BoostCharge Pro

Também temos como novidade o carregador de viagem magnético sem fio BoostCharge Pro. 3-em-1. Em formato de pad, ele oferece carregamento sem fio rápido de 15W com a tecnologia Qi2 e já está disponível em alguns mercados selecionados pelo mundo por US$130/130€/£120.

Bolsa organizadora

Ainda na seara de produtos para carregamento, há também uma bolsa organizadora tecnológica para viagens, a qual é compacta, resistente à água e possui compartimentos para powerbanks, carregadores, adaptadores, etc. Ela estará disponível no segundo trimestre por 25€/£20.

SoundForm Surround

Por fim, a novidade em termos de áudio é o SoundForm Surround, fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ambiental (ENC) com 60 horas de duração da bateria, Bluetooth 5.4 e entrada de 3,5mm. Eles já estão disponíveis em alguns mercados por US$40/40€/£30.

Sustentabilidade

Em termos de sustentabilidade, a Belkin obteve a certificação do Global Recycling Standard para todos os produtos, os quais são vendidos em embalagens sem plástico, com uma estimativa de redução das emissões de CO₂ em até 85%.

