Bluetooth, armazenamento e mais: as diferenças do iPad de 10ª geração para o A16

Como publicamos mais cedo, a Apple lançou hoje a nova geração do iPad, agora com o chip A16 Bionic. Substituto natural do iPad de 10ª geração, o modelo tem pouca coisa de diferente do anterior além do processador e do nome — que agora também passa a ser baseado no chip, a exemplo das demais linhas de iPads e Macs.

Embora sejam praticamente idênticos, os dois modelos contam com algumas diferenças pequenas, sobre as quais falaremos a seguir.

Design, construção e tela

Com a mesma aparência do modelo anterior, o iPad (A16) está disponível nas mesmas cores (azul, rosa, amarelo e prateado) do de 10ª geração. Ele também possui exatamente as mesmas dimensões e peso, como podemos ver abaixo:

Altura Largura Espessura Peso (Wi-Fi) Peso (Wi-Fi + Cellular) 248,6mm 179,5mm 7mm 477g 481g

A tela também permanece exatamente a mesma, embora a Apple agora indique que o modelo tem 11 polegadas e não 10,9″, como antigo — o que provavelmente é apenas um arredondamento, já que a nova Smart Folio é compatível com os dois modelos.

Assim como no modelo anterior, o iPad (A16) possui resolução de 2360×1640 pixels (264 pixels por polegada), brilho SDR de até 500 nits, revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, sRGB e True Tone.

Processamento

A maior mudança entre os dois modelos, sem dúvida, foi a troca do chip A14 Bionic pelo A16 Bionic, que acabou dando ao novo dispositivo um downgrade em termos de núcleos de CPU , que eram 6 e agora são 4 (2 de desempenho e 2 de eficiência) — ainda que eles sejam melhores e mais avançados, é claro. A GPU continua com 4 núcleos e o Neural Engine, com 16.

Como se trata de um processador mais antigo, mesmo sendo um novo modelo de iPad, ele não conta com suporte à Apple Intelligence, sendo o único iPad (na verdade, novo produto da Apple) a não contar com os recursos de inteligência artificial lançados pela empresa no ano passado, o que sem dúvida é algo bem esquisito.

Câmeras

Elas permanecem praticamente as mesmas do iPad de 10ª geração. A câmera traseira possui um sensor grande-angular de 12 megapixels com abertura ƒ/1.8, zoom digital de até 5x, sendo capaz de gravar vídeos em 4K a 24, 25, 30 ou 60 quadros por segundo ou em HD (1080p) a 25, 30 ou 60qps.

A câmera frontal é a mesma, com um sensor de 12MP e abertura ƒ/2.0, zoom out de 2x e suporte a Palco Central (Center Stage), Flash Retina com True Tone, HDR Inteligente 4 para fotos e estabilização cinemática para vídeos, que podem ser gravados em HD (1080p) a 25, 30 ou 60qps.

A única novidade é a chegada do HDR 4 para fotos, o qual substitui o HDR 3 tanto na câmera traseira como na frontal.

Conectividade

Ambos os modelos contam com conectividade Wi-Fi 6 e 5G (no modelo Wi-Fi + Cellular), com a novidade ficando por conta da chegada do Bluetooth 5.3, o qual substitui a versão 5.2 da antiga geração.

O iPad (A16) também não suporta Nano SIM (que era suportado na geração anterior), apenas eSIM — o qual, segundo a Apple, evoluiu para oferecer mais conveniência e segurança.

Com conectividade USB-C e Smart Connector, ambos são compatíveis com o Magic Keyboard Folio, bem como com o Apple Pencil (USB-C) ou com o Apple Pencil (1ª geração) usando adaptador.

Bateria

Assim como na geração anterior, o iPad (A16) oferece até dez horas para navegar pela internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos, bem como até nove horas para navegar via rede celular (no caso do modelo compatível).

Armazenamento e memória

A Apple também aumentou as capacidades de armazenamento do aparelho. Antes contando apenas com as opções de 64GB ou 256GB, o iPad (A16) pode ser adquirido com 128GB, 256GB ou até 512GB.

A memória unificada, por sua vez, aumentou de 4GB para 6GB. Embora não especificada pela Apple na página do produto, essa informação consta na mais recente versão beta do Xcode, plataforma de desenvolvimento da empresa.

Preço e conclusão

Assim como no iPad Air, os preços do iPad base também mudaram, como mostramos detalhadamente nessa publicação. Se antes os preços do modelo com Wi-Fi iniciavam em R$4.000, agora eles partem de R$4.500. O modelo com conectividade celular, cujos preços iniciavam em R$5.600, agora partem de R$6.500.

Tirando alguns avanços pontuais em termos de conectividade e o “novo” chip (que, infelizmente, não torna o tablet compatível com a Apple Intelligence), muito provavelmente não vale a pena trocar de iPad se você tem o de 10ª geração — embora possa ser uma boa jogada, caso você esteja em gerações anteriores, dado o design atualizado.

