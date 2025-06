Como salvar facilmente um texto da web para uso posterior no Mac

O macOS possui alguns truques escondidos que facilitam muito a vida de quem trabalha com ele. Prova disso é o recurso Text Clippings, o qual permite que você salve partes de um texto como arquivos independentes no sistema operacional.

Isso é ideal para quem quer fazer algum resumo de um texto lido no navegador para consultá-lo posteriormente, por exemplo. Confira como é supersimples utilizar essa função! 👨‍💻

Abra um site ou documento. Depois, selecione o trecho que quer salvar e arraste-o em direção à Mesa (Desktop) ou para dentro de um janela aberta do Finder.

Com isso, um arquivo no formato .textclipping será criado com o trecho que você destacou.

O bacana é que você pode adicioná-lo posteriormente a um documento que esteja criando no Pages ou em outros apps do tipo. Para isso, basta arrastar o arquivo para dentro dele e o texto será colado.

Bem bacana, não acham?! 😊

via MacRumors