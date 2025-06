iPad Air ganha chip M3 e novo Magic Keyboard

Os estoques dos iPads Air de 11 e 13 polegadas com chip M2 já estavam denunciando a chegada de novos modelos. Pois eles chegaram: os novos iPads Air, agora equipados com M3 (como era previsto), estão entre nós!

Segundo a Apple, o iPad Air com chip M3 é quase 2x mais rápido em comparação com o com M1 e até 3,5x mais rápido que o iPad Air com A14 Bionic. “Os usuários sentirão a velocidade do M3 em tudo o que fazem, desde a criação de conteúdo envolvente mais rápido do que nunca até em jogos exigentes e intensivo em gráficos.”

Disponíveis em quatro cores, o iPad Air de 11″ é a opção mais portátil, enquanto o modelo de 13″ oferece uma tela ainda maior para quem precisa de mais espaço em trabalhos criativos e produtivos.

Projetado para o iPad Air, o novo Magic Keyboard, segundo a empresa, aumenta a versatilidade e oferece mais recursos a um preço mais baixo menos caro (US$270 para o modelo menor e US$320 para o maior; no Brasil, R$3.000 e R$3.300).

O trackpad integrado maior traz mais precisão para tarefas que necessitam de mais detalhes, e uma nova fileira de teclas de funções (14 teclas) permite fácil acesso a recursos como brilho da tela e controles de volume. O novo Magic Keyboard se conecta magneticamente, e o Smart Connector fica responsável por passar energia e dados sem a necessidade da utilização do Bluetooth. Há uma dobradiça de alumínio usinada que conta com conector USB-C para recarga.

Com exceção da atualização do processador (que, como sempre, envolve a CPU e a GPU ), pouca coisa mudou nesses novos modelos.

Com uma CPU de 8 núcleos mais poderosa, o M3 é até 35% mais rápido para fluxos de trabalho de CPU multithreaded do que o iPad Air com M1. O M3 possui uma GPU de 9 núcleos com desempenho gráfico até 40% mais rápido do que o M1. Ele também traz a arquitetura gráfica avançada da Apple para o iPad Air pela primeira vez com suporte a cache dinâmico, juntamente a mesh shading e ray tracing. Para fluxos de trabalho de renderização mais intensivos (como jogos mais exigentes), o iPad Air com M3 oferece desempenho até 4x mais rápido do que o iPad Air com M1.

O Neural Engine mais rápido no M3 melhora bastante a relação do tablet com recursos de IA, sendo até 60% mais rápido para trabalhos do tipo. Obviamente, a Apple destacou como o novo tablet funciona muito bem com os recursos da Apple Intelligence, seja no app Fotos (Photos) para limpar coisas desnecessárias na tela, a pesquisa em linguagem natural para encontrar fotos e vídeos, a Image Wand no aplicativo Notas (Notes), pela qual usuários podem tornar as anotações mais atraentes visualmente ao transformar esboços em imagens apenas desenhando um círculo ao redor do esboço com o Apple Pencil, se expressar com o Image Playground, criar um emoji com o Genmoji, tornar a escrita ainda mais dinâmica com as Ferramentas de Escrita e, é claro, utilizar a integração da Siri com o ChatGPT.

De acordo com a Apple, os novos iPads Air contam agora com alumínio 100% reciclado nas suas construções, além de trazerem placas lógicas com estanho 100% reciclado. Essas duas mudanças, vale notar, fazem parte do plano da empresa de se tornar completamente neutra em carbono até 2030.

Os iPads Air de 11″ e 13″ com M3 estarão disponíveis em azul, roxo, estelar e cinza espacial, com configurações de 128GB, 256GB, 512GB e até 1TB.

Nos Estados Unidos, o modelo menor começará em US$600 com Wi-Fi e US$750 com conectividade celular (Wi-Fi + Cellular); o maior custará a partir de US$800 e US$950, respectivamente. Já em Portugal, os preços partem de 730/900€ e 980/1.050€. O tablet já está em pré-venda e chegará às lojas no dia 12 de março.

No Brasil, eles sairão por R$7.500 (Wi-Fi de 11″) ou R$9.500 (Wi-Fi + Cellular de 11″) e R$10.000 (Wi-Fi de 13″) ou R$12.000 (Wi-Fi + Cellular de 13″). Ainda não há uma data exata para o início das vendas e disponibilidade em nosso país, contudo.

