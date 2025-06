Para além do chip: confira as (poucas) mudanças dos novos iPads Air (M3)

Como publicamos mais cedo, a Apple atualizou hoje os iPads Air de 11 e 13 polegadas, os quais agora contam com o chip M3. Quem estava esperando alguma mudança relevante em relação à geração anterior para além do processador, no entanto, pode ir tirando o cavalinho da chuva.

A nova geração é praticamente idêntica aos tablets equipados com o chip M2, embora com algumas melhorias e adições incrementais, sobre as quais falaremos neste post comparativo detalhado.

Vamos lá?!

Design e construção

Começando pelas cores, as duas gerações contam com as mesmas opções: cinza espacial, azul, roxo e estelar. O design dos aparelhos é exatamente o mesmo da geração anterior, com uma câmera na parte traseira e o sensor do Touch ID integrado no botão superior.

Divulgação/Apple

As dimensões também são idênticas:

Tamanho Altura Largura Espessura 11″ 247,6mm 178,5mm 6,1mm 13″ 280,6mm 214,9mm 6,1mm

Apenas o peso mudou levemente entre as duas gerações. Enquanto todos os iPads Air de 11″ passaram de 462 para 460 gramas, o de 13″ pulou de 617g para 616g na versão Wi-Fi e de 618g para 617g na versão Wi-Fi + Cellular.

Tela

Tanto o iPad Air com M2 quanto o com M3 contam com um display Liquid Retina Multi-Touch retroiluminado por LED com tecnologia IPS, resolução de 2732×2048 pixels a 264 pixels por polegada, brilho SDR de até 600 nits, revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, ampla tonalidade de cores (P3) e tecnologia True Tone.

Divulgação/Apple

Processamento

Esse é o grande diferencial dos dois aparelhos — embora o chip M3 do iPad Air conte com os mesmos 8 núcleos de CPU (4 de desempenho e 4 de eficiência), os mesmos 9 de GPU e os mesmos 16 de Neural Engine — bem como os 100GB/s de largura de banda da memória e 8GB de RAM do modelo com M2.

Comparando especificamente os chips, enquanto o M2 é fabricado num processo de 5 nanômetros (N5P), o M3 é feito com um processo de 3nm (N3B) — ambos da TSMC. O primeiro chip conta com 20 bilhões de transistores, enquanto no segundo esse valor sobe para 25 bilhões.

Além disso, o M3 leva ao iPad Air algumas tecnologias já presentes em outros dispositivos da Apple, como traçado de raios (ray tracing) acelerado por hardware e, quando falamos em mecanismo de mídia, suporte a HEVC 8K, H.264 4K, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware.

Divulgação/Apple

Câmeras

Sim, elas também permanecem as mesmas! Na parte traseira, há um sensor grande-angular de 12 megapixels com abertura ƒ/1.8, zoom digital de até 5x e HDR Inteligente 4 para fotos. Ela é capaz de gravar vídeos em 4K a 24, 25, 30 ou 60 quadros por segundo ou em HD (1080p) a 25, 30 ou 60qps.

Divulgação/Apple

Na parte frontal, permanece o mesmo sensor de 12MP com abertura ƒ/2.0, zoom out de 2x e suporte a Palco Central (Center Stage), Flash Retina com True Tone, HDR Inteligente 4 para fotos, estabilização cinemática para vídeos, que podem ser gravados em HD (1080p) a 25, 30 ou 60qps.

Conectividade

Também a exemplo da geração anterior, o iPad Air (M3) conta com suporte ao Wi-Fi 6E, ao Bluetooth 5.3 e a conectividade 5G (no modelo Wi-Fi + Cellular). Há também o suporte ao eSIM mas, segundo a Apple, no novo modelo a tecnologia oferece mais “conveniência e segurança”.

Ambos contam com uma porta USB-C para carregamento e transferência de dados e suporte ao Smart Connector na parte traseira.

Quando falamos em acessórios, os dois também suportam o Apple Pencil (USB-C) e o Apple Pencil Pro, bem como o (novo) Magic Keyboard para o iPad Air (o qual não suporta gerações anteriores do iPad Pro e agora conta com as teclas de funções presentes em outras versões).

Bateria

Também mantendo as características da geração anterior nesse quesito, a Apple promete até dez horas para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos, bem como até nove horas para navegar na internet via rede celular (no caso do modelo compatível).

Preço e conclusão

Também disponíveis nas mesmas opções de armazenamento da geração anterior (128GB, 256GB, 512GB e 1TB), os novos iPads Air sofreram reajustes em seus preços — os quais podem ser conferidos detalhadamente nessa publicação.

No Brasil, o preço inicial do modelo de 11″ na versão Wi-Fi saltou de R$7.000 para R$7.500, enquanto o do modelo Wi-Fi + Cellular foi de R$8.600 para R$9.500. O preço inicial do modelo Wi-Fi de 13″ foi de R$9.500 para R$10.000, enquanto o do Wi-Fi + Cellular saltou de R$11.100 para R$12.000.

Em resumo, caso você não esteja interessado nos avanços do chip M3 e tenha um iPad Air com o chip M2, definitivamente não vale a pena trocar de tablet por ora, fazendo mais sentido esperar por uma futura atualização mais robusta.

