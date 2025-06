Ubiquiti amplia portfólio com access points Wi-Fi 7 mais baratos

A Ubiquiti ampliou sua linha de produtos Wi-Fi 7 com dois novos access points: o UniFi U7-Lite e o UniFi U7 In-Wall. Com preços de US$100 e US$150, respectivamente, eles estão entre as opções mais em conta do mercado.

O U7-Lite é um access point compacto e dual-band, ideal para quem busca desempenho sem gastar muito. Ele conta com uma porta uplink de 2,5GbE e suporte a Power-over-Ethernet (PoE).

Além disso, oferece capacidade de 4-stream Wi-Fi 7, alcançando velocidades de até 5Gbps. Apesar de não ter a banda de 6GHz, ele mantém compatibilidade com os padrões Wi-Fi mais antigos.

Já o U7 In-Wall é perfeito para lugares como hotéis, apartamentos ou escritórios, onde não é viável instalar um AP no teto. Ele traz as mesmas especificações do U7-Lite, mas com um diferencial importante: uma porta PoE-out.

Essa porta permite alimentar outros dispositivos, como câmeras IP ou telefones. Por isso, ele se torna uma solução bastante versátil, atendendo tanto a conexões sem fio quanto a cabeadas.

Ambos se integram ao ecossistema UniFi da Ubiquiti, com gerenciamento pela nuvem e compatibilidade com redes já existentes. Eles são interessantes para quem tem um iPhone 16 ou 16 Pro, que já suportam Wi-Fi 7, e deverão funcionar bem com os Macs que adotarem o padrão.

Claro, esses access points não são os mais potentes do mercado quando o assunto é Wi-Fi 7, mas o custo-benefício é difícil de ignorar. Para empresas ou equipes de TI que estão pensando em modernizar a rede, eles são uma opção bem interessante.

Conforme temos mostrado aqui no site e no nosso canal do YouTube, a Ubiquiti mais uma vez mostra que sabe equilibrar qualidade, funcionalidade e preço. Não à toa, ela é uma das marcas preferidas quando o assunto é rede.

O UniFi U7-Lite e o U7 In-Wall já estão disponíveis para compra na loja online da Ubiquiti. Se você está pensando em dar um upgrade na sua rede, vale a pena dar uma olhada!

