Apple anuncia novo Mac Studio com os chips M4 Max… e M3 Ultra!

Confirmando rumores de última hora, a Apple acabou de apresentar a mais nova geração do Mac Studio — a qual chega em versões com o chip M4 Max e, surpreendentemente, o M3 Ultra.

Sem mudanças de design, o novo Mac Studio chega para ser o computador mais potente da Apple, além de ser o Mac ideal para quem planeja trabalhar com modelos de IA. Assim como o Mac mini mais recente, o novo Mac Studio vem equipado com portas Thunderbolt 5 (até 120Gbps).

Um novidade interessante do novo modelo é o seu armazenamento, já que agora é possível configurá-lo com até 16TB — antes, o limite era 8TB. Além disso, enquanto o modelo com o chip M4 Max pode vir com até 128GB de memória unificada, o modelo o chip M3 Ultra suporta configurações com até 512GB.

Embora o chip M4 Max não seja novidade para nós, o M3 Ultra é uma surpresa e tanto. Segundo a Apple, ele entrega uma performance até 2x maior que o primeiro em tarefas que tiram proveito da grande quantidade de núcleos de CPU (até 32, com 24 núcleos de performance) e GPU (até 80) disponíveis — isso mesmo sendo de uma geração anterior, tecnicamente.

Agora é possível conectar até oito Pro Display XDRs ao Mac Studio, sendo que todos podem funcionar normalmente na resolução nativa (6K). O computador também vem com uma porta 10Gb Ethernet, uma HDMI, um slot para cartões SDXC, cinco Thunderbolt 5, duas USB-A e um conector de alta impedância para fones de ouvido (3,5mm).

Já disponível para pré-venda em países selecionados (incluindo os Estados Unidos), o novo Mac Studio parte de US$2.000 pelo modelo com o chip M4 Max e US$4.000 pelo modelo com o M3 Ultra. Seu lançamento está marcado para o dia 12 de março.

No Brasil, o modelo de entrada, com o M4 Max, sairá por R$26.000; já o topo-de-linha, com o chip M3 Ultra, custará R$52.000; em Portugal, os preços são de 2.550€ e 5.100€, respectivamente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.