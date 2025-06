Apple apresenta novos MacBooks Air de 13″ e 15″, com M4 e nova cor azul-céu

Como já prenunciado, a Apple apresentou, agora há pouco, por meio de um comunicado para a imprensa, os novos MacBooks Air de 13 e 15 polegadas — ambos agora equipados com o chip M4.

Publicidade

Com exceção da nova cor azul-céu (um azul claro metálico que “combina” as cores meia-noite, estelar e prateado), os novos computadores não contam com mudanças relevantes em termos de design, de modo que as grandes novidades concentram-se em sua parte interna — graças, é claro, ao novo processador.

O MacBook Air é de longe o laptop mais popular do mundo, e hoje estamos dando a todos ainda mais razões para amá-lo, incluindo um grande aumento no desempenho com o chip M4, uma nova câmera Palco Central e uma bela nova cor azul-céu. Combinado com seu design fino e leve, sem ventoinha, bateria para o dia todo e os incríveis recursos do macOS Sequoia com a Apple Intelligence, o MacBook Air é diferente de qualquer outro laptop. E com um novo preço inicial mais baixo de US$1.000, o MacBook Air oferece mais valor aos consumidores do que nunca, tornando este o momento perfeito para atualizar ou experimentar o Mac pela primeira vez. —Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple

Mais processamento, memória e conectividade

Segundo a Maçã, a chegada do chip M4 (com 10 núcleos de CPU , uma GPU de até 10 núcleos e suporte a até 32GB de memória) torna os computadores até 2x mais rápidos que o modelo com o chip M1, bem como até 23x mais rápidos que último modelo com o chip Intel mais avançado. Com até 18 horas de duração da bateria, quem vier de um MacBook Air com chip Intel terá até 6 horas a mais.

A empresa também voltou a dar destaque à Apple Intelligence, ressaltando o Neural Engine 3x mais rápido que o MacBook Air com M1, aumentando significativamente a velocidade em tarefas como aprimorar automaticamente as fotos e remover o ruído de fundo de um vídeo.

Divulgação/Apple

Agora, o MacBook Air pode facilmente ser utilizado com até duas telas externas 6K ao mesmo tempo, junto à própria tela Liquid Retina integrada.

Publicidade

Alguns comparativos que a Apple decidiu destacar:

O desempenho de cálculo da planilha no Microsoft Excel é até 4,7x mais rápido do que o MacBook Air baseado em Intel mais rápido e até 1,6x mais rápido do que o MacBook Air de 13 polegadas com M1.

A edição de vídeo no iMovie é até 8x mais rápida do que o MacBook Air baseado em Intel mais rápido e até 2x mais rápido do que o MacBook Air de 13″ com M1.

A edição de fotos no Adobe Photoshop é até 3,6x mais rápida do que o MacBook Air baseado em Intel e até 2x mais rápido do que o MacBook Air de 13″ com M1.

A navegação na web é até 60% mais rápida em comparação com um laptop com um processador Intel Core Ultra 7, e as tarefas mais exigentes são até 2x mais rápidas.

Câmera

A Apple colocou uma nova câmera chamada Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels nos MacBooks Air, a qual tem qualidade de vídeo aprimorada e mantém os usuários com uma melhor aparência — seja em casa, na escola ou no trabalho.

Divulgação/Apple

O Palco Central mantém automaticamente os usuários centrados no quadro à medida que se movem — ótimo para se conectar com amigos e familiares pelo FaceTime ou participar de uma reunião importante.

Publicidade

Ele também suporta o recurso Desk View, que exibe simultaneamente o usuário e uma visão de cima para baixo da sua mesa, tornando as chamadas de vídeo ainda mais envolventes para aqueles que querem mostrar seu mais recente projeto ou apresentar um protótipo no trabalho.

Preço e disponibilidade

Os dois modelos já estão disponíveis para pedidos a partir de hoje nos Estados Unidos e mais 28 países, e sua chegada ao mercado está marcada para 12 de março — embora essa data ainda não contemple o Brasil.

Publicidade

No entanto, já sabemos quanto eles custarão por aqui: a partir de R$13.000 pelo modelo de 13″ e R$15.500 pelo de 15″. Nos EUA, os preços são a partir de US$1.000 e de US$1.200, respectivamente; já em Portugal, eles saem por 1.250€ e 1.550€.

As novas máquinas estão disponíveis nas cores azul-céu, prateada, estelar e meia-noite, com opções de memória unificada de 16GB, 24GB ou até 32GB; na parte de armazenamento, as opções também continuam as mesmas, de 256GB a 2TB.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.