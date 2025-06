Apple descontinua MacBooks Air (M2 e M3) e cor cinza-espacial para Macs

Com a chegada dos novos MacBooks Air de 13″ e 15″ com chip M4, a Apple aproveitou para fazer algumas mudanças visuais e também na própria linha de notebooks, que agora está mais enxuta e menos confusa.

Publicidade

Além dessas modificações que mostremos a seguir, vale observar também que a empresa reduziu os preços dos MacBooks Air nas configurações padrões — mais precisamente, US$100 a menos que os modelos com chip M3.

Fim dos modelos com processadores M2 e M3

Muita gente imaginava que, com a chegada do Air (M4), a Apple manteria o modelo com M3 a um preço menor. Só que, como o novo modelo agora começa em US$1.000, ela aproveitou para descontinuar, de uma só vez, o modelo com M2 e todos aqueles equipados com o M3.

Portanto, a linha agora conta apenas com os modelos atuais, equipados com o chip M4, nos tamanhos de 13″ e 15″.

Fim da linha para a cor cinza-espacial em Macs

Introduzido pela primeira vez em um Mac em 2015, com o MacBook de 12″, a Apple também deu fim aos seus computadores na cor cinza-espacial.

Publicidade

Agora, a única opção puxada para o escuro na linha Air é a cor meia-noite; no caso dos MacBooks Pro e iPads Pro, temos o preto-espacial.

O último MacBook Air na cor cinza-espacial.

Apesar disso, o cinza-espacial ainda pode ser encontrado no iPad mini (A17 Pro) e nos iPads Air de 11″ e 13″ com chip M3. O cabo de USB-C para MagSafe 3, na mesma cor, ainda seguirá sendo vendido, também; e vale notar que esse mesmo cabo agora também é comercializado na nova cor azul-céu.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.