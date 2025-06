Como adicionar múltiplos idiomas no Ditado do Mac

O recurso Ditado (Dictation) no Mac possibilita que você use a sua voz para escrever documentos ou qualquer outra coisa que envolva a inserção de textos.

Para facilitar a vida de quem costuma falar mais de um idioma, a Apple permite a adição de múltiplas línguas para essa função — e alternar entre elas, é claro.

Veja como proceder! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema e clique em “Teclado”; Na seção “Ditado”, vá até “Editar…” ao lado de “Idiomas”; Marque os idiomas que quer usar; Selecione “OK” para sair e salvar.

Para alternar entre os idiomas do ditado, clique no idioma (ao lado do ícone de microfone) ou pressione a tecla representada por um 🌐 e escolha o idioma.

E no iPhone/iPad?

No caso do smartphone e do tablet da Maçã, os idiomas adicionados ao teclado poderão ser automaticamente usados para o Ditado. Alterne-os pressionando a tecla 🌐.