Conheça o M3 Ultra, o chip mais poderoso já lançado pela Apple

Surpreendendo quem achava que veríamos um chip “M4 Ultra” no novo Mac Studio, a Apple anunciou hoje o chip M3 Ultra como a opção mais robusta para o novo computador. Mesmo sendo um chip da geração anterior, ele é o processador mais poderoso já fabricado pela Apple até aqui.

De acordo com a Maçã, a tecnologia de encapsulamento UltraFusion (exclusiva da empresa) usa um interposer de silício integrado que conecta duas matrizes do M3 Max em mais de 10 mil sinais, oferecendo mais de 2,5TB/s de largura de banda de baixa latência entre os processadores e fazendo o M3 Ultra aparecer como um único chip para o software.

Isso permite que o sistema trate as matrizes combinadas como um único chip para fornecer enorme desempenho sem afetar o baixo consumo de energia que é líder na indústria. O UltraFusion reúne um total de 184 bilhões de transistores, levando os recursos superiores no novo Mac Studio a níveis inéditos.

Com um desempenho superior ao de qualquer outro chip presente em Macs atualmente, a CPU do M3 Ultra pode ser configurada com até 32 núcleos (24 de desempenho e 8 de eficiência) — o que resulta em um desempenho até 1,5x melhor do que no M2 Ultra e até 1,8x do que no M1 Ultra.

Ele também possui uma GPU com até 80 núcleos gráficos, a qual garante um desempenho até 2x mais rápido que o do M2 Ultra e até 2,6x mais rápido do que no M1 Ultra. Ela suporta Dynamic Caching, Mesh Shading acelerado por hardware e traçado de raios acelerado por hardware, é claro.

O Neural Engine, por sua vez, possui 32 núcleos e é o motor que move a Apple Intelligence. Segundo a Maçã, o chip possui mais de 800GB/s de largura de banda de memória, sendo capaz de rodar modelos de linguagem de grande escala com mais de 600 bilhões de parâmetros localmente.

Podendo ser configurado com memória unificada que vai de 96GB até 512GB, o M3 Ultra conta com suporte ao Thunderbolt 5 (uma evolução em relação ao chip anterior), bem como H.264 dedicado e integrado no hardware, HEVC, e quatro mecanismos de codificação e decodificação ProRes, permitindo que o M3 Ultra reproduza até 22 streams de vídeo ProRes 422 8K simultaneamente.

O mecanismo de tela, por exemplo, aceita até oito monitores Pro Display XDR, gerando mais de 160 milhões de pixels.

Ainda teremos um “M4 Ultra”?

Com a abordagem inédita ao lançar um computador com chips de duas gerações diferentes (afinal, você pode escolher entre o M4 Max e o M3 Ultra no Mac Studio), fica a dúvida: será que a Apple pulará o chip “M4 Ultra” ou ele será lançado futuramente no Mac Pro, por exemplo — o que finalmente o tornaria mais diferente em relação Mac Studio?

Embora não tenha feito qualquer confirmação sobre o futuro da atual linha de chips, a Apple disse ao Ars Technica que nem toda geração de seus chips ganhará uma variante “Ultra” — o que significa que há mesmo uma grande possibilidade de o “M4 Ultra” não vir a ser lançado.

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

