Firefox é atualizado com opção de abas verticais à la Arc Browser

Você usa o Firefox? Pois saiba que a Mozilla lançou nesta semana a versão 136.0 do seu navegador, a qual chega com uma novidade bastante interessante para quem costuma manter várias abas abertas.

Falo das abas verticais — recurso com clara inspiração no Arc Browser, outro navegador que se tornou bastante popular nos últimos anos. Segundo a desenvolvedora do navegador, testadores da novidade relataram se sentir mais organizados depois de usá-las por alguns dias.

Para ativar esse novo layout, basta clicar com o botão direito do mouse na barra de abas e, depois, selecionar a opção “Ativar abas na vertical”. Por padrão, apenas os ícones dos sites ficam visíveis, mas você pode redimensionar a aba lateral para conferir os seus respectivos títulos, se preferir.

Além de abas fixadas e abas normais, o novo painel lateral também exibe outras opções úteis, como um atalho para o seu chatbot de inteligência artificial preferido. É possível escolher entre o ChatGPT (da OpenAI), o Claude (da Anthropic), o Gemini (do Google), o HuggingChat e o Le Chat Mistral.

Antes liberadas apenas para testadores do Firefox, essas IAs também podem ser usadas para resumir, explicar e revisar textos . Para isso, basta selecionar o texto desejado e clicar no botão que aparece ao lado do cursor do mouse — ou clicar com o botão direito e ir até “Consultar [nome do chatbot escolhido]”.

Esse novo painel lateral também traz um botão que permite acessar abas de outros dispositivos. Além disso, há um ícone de engrenagem que, quando selecionado, exibe uma série de opções de personalização do painel, como a possibilidade de ocultar as abas ou de posicionar o painel no lado direito da tela. Por fim, também foi adicionado um atalho para o histórico de navegação.

E por falar no histórico, ele também permite agora apagar dados de formulários, como é possível notar na captura de tela a seguir:

Donos de Macs também receberam sua parcela de novidades nessa atualização. De acordo com a Mozilla, abas em segundo plano são movidas agora para núcleos de menor consumo de energia, o que deverá tornar o navegador mais eficiente.

A versão do browser para macOS agora também suporta playback acelerado por hardware para vídeos HEVC, além de ele finalmente suportar o recurso de substituição de texto do macOS (text replacement).

Outras melhorias menores incluem uma mudança do instalador de pacotes DMG do navegador, que agora usa o padrão LZMA para compressão — coisa que promete acelerar os downloads. Além disso, por conta de mudanças recentes no macOS Sequoia 15, a Mozilla alterou o atalho para completar sequências de pesquisa em endereços “.com” de ⌃ control return para ⌘ command return .

Firefox para iOS

A versão mobile do Firefox também ganhou sua parcela de novidades com essa última atualização.

Segundo o changelog do browser na App Store, foram adicionados um gerador de senhas para facilitar a criação de contas com senhas fortes, suporte para o modo escuro do iOS 18 e para os ícones tonalizados, um Night Mode aprimorado e mais.

O Firefox 136.0 já está disponível para download tanto no macOS quanto no iOS.