Memória, conectividade e mais: o que mudou nos MacBooks Air (M4)

Como esperado, a Apple lançou hoje a atualização dos MacBooks Air de 13 e 15 polegadas, os quais agora são equipados com o chip M4 — o que, a exemplo dos anos anteriores, é a maior novidade nessa geração dos laptops mais populares da empresa.

Como sempre, no entanto, temos algumas pequenas novidades que os diferenciam dos MacBooks Air com o chip M3, sobre as quais falaremos neste comparativo detalhado!

Vamos nessa?!

Design e construção

As diferenças ente os dois computadores começam já nas cores disponíveis. As duas gerações contam com as opções estelar, meia-noite e prateado, mas enquanto o MacBook Air com M3 contava também com a clássica opção cinza-espacial (agora extinta em Macs), o modelo com M4 ostenta a novíssima cor azul-céu.

Divulgação/Apple

Em termos de construção, as duas gerações são exatamente iguais. Sem se atentar às especificações ou à diferença na cor supracitada, é praticamente impossível fazer uma distinção entre eles.

Isso se reflete estritamente nas dimensões e pesos, que continuam exatamente os mesmos da geração anterior:

Tamanho Profundidade Largura Espessura Peso 13″ 21,5cm 30,41cm 1,13cm 1,24kg 15″ 23,76cm 34,04cm 1,15cm 1,51kg

Processamento

Certamente a maior mudança nas duas gerações se dá pelo poder computacional, graças à troca do chip M3 pelo M4, o qual oferece melhorias em termos de processamento computacional e gráfico em relação à geração anterior.

Falando especificamente de números, a quantidade de núcleos da CPU salta de oito nos modelos com M3 para dez na atual geração, sendo quatro deles de desempenho e seis focados em eficiência.

Divulgação/Apple

Quando falamos em GPU , o cenário continua igual: versões com 8 ou 10 núcleos para o modelo de 13″, e 10 núcleos no modelo de 15″. O Neural Engine permanece com 16 núcleos, embora a largura de banda da memória tenha subido de 100GB/s para 120GB/s.

Assim como na geração anterior, os novos MacBooks Air contam com suporte a H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware, mecanismos de decodificação e codificação de vídeo e ProRes.

Tela

A tela também não mudou entre as duas gerações. Ambos os computadores ostentam um display Liquid Retina com brilho máximo de 500 nits, ampla tonalidade de cores (P3) e True Tone.

Divulgação/Apple

Enquanto a tela do modelo de 13″ (um arredondamento para 13,6″) continua com resolução de 2880×1864 pixels, a do modelo de 15″ (15,3″) segue com 2880×1864 pixels.

Câmera e áudio

Uma das coisas que mudou entre as duas gerações foi a câmera. Em vez da FaceTime HD de 1080p do modelo anterior, agora há uma câmera Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels compatível com a Visualização da Mesa (Desk View). Assim como nos modelos anteriores, ela conta com processador de imagem avançado com vídeo computacional.

Divulgação/Apple

O computador continua com o mesmo sistema de som de quatro alto-falantes para o modelo menor e seis para o modelo maior, bom como woofers com cancelamento de força, sendo compatível com Áudio Espacial e Rastreamento Dinâmico da Cabeça para AirPods. Também continua com a mesma saída de 3,5mm para fones e compatibilidade avançada com headphones de alta impedância.

Em todos também há o mesmo conjunto de três microfones com filtragem espacial direcional, modos de Isolamento de Voz e Espectro Amplo, bem como clareza da voz aprimorada em chamadas de áudio e vídeo.

Bateria

Ambas as gerações contam com bateria interna de polímero de lítio. No modelo de 15″, ela continua operando a 66,5 watts/hora, mas no modelo menor ela ficou um pouco maior, passando de 52,6 para 53,8 watts/hora. A autonomia, no entanto, permaneceu a mesma: de até 15 horas de navegação em rede sem fio e até 18 horas de streaming de vídeos nos dois modelos.

Divulgação/Apple

Todos os modelos são compatíveis com recarga rápida com adaptador de energia USB-C de 70W ou superior. O modelo mais básico (de 13″ com 8 núcleos de GPU) acompanha um adaptador de energia USB-C de 30W, enquanto os demais vêm com um adaptador de 35W com duas portas.

Conectividade

As duas gerações suportam Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, bem como contam com duas portas Thunderbolt 4 (USB-C) — além da MagSafe para carregamento magnético e do Touch ID integrado ao Magic Keyboard.

A novidade nesta seção se dá na quantidade de monitores externos que podem ser conectados. Agora é possível exibir o conteúdo do MacBook em até dois monitores 6K para além da tela integrada — o que significa que não é mais necessário entrar em modo clamshell (tampa fechada) para obter esse suporte estendido.

Divulgação/Apple

A própria possibilidade de usar os dois monitores na resolução 6K também é algo novo, visto que nos modelos da geração anterior (mesmo com a tela do MacBook fechada) isso só era possível em um único display externo, com o outro podendo rodar no máximo em 5K a 60Hz.

Memória e armazenamento

Embora as capacidades de armazenamento permaneçam as mesmas (256GB, 512GB, 1TB e 2TB), as de memória aumentaram. Além das opções de 16GB e 24GB já presentes na geração anterior, agora é possível configurar os MacBooks Air também com até 32GB de memória unificada.

Preço e conclusão

Outra mudança bastante positiva é no preço. Como falamos em nosso post detalhado, houve uma queda nos preços de todos os modelos deste ano em relação aos da geração anterior.

Enquanto o preço inicial dos MacBooks Air de 13″ caiu de R$14.000 para R$13.000, os modelos de 15″ agora podem ser adquiridos a partir de R$15.500 — ante os R$16.000 dos modelos com M3.

Principalmente caso você queira uma opção com mais memória ou precise se conectar a mais monitores, pode ser uma boa trocar de MacBook Air caso você tenha um modelo do ano passado. Caso contrário, talvez seja melhor esperar por outras melhorias em futuras gerações do computador.

