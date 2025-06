Novo Mac Studio configurado no talo passará de R$173 mil no Brasil!

Ainda que a Apple tenha diminuído o preço dos MacBooks Air com chip M4 no Brasil (refletindo o que ocorreu também nos Estados Unidos) e não mexido no Mac Studio, ainda é impraticável para a maioria dos brasileiros adquirir um computador da Maçã por aqui.

Publicidade

Se isso já pode ser dito para os modelos de entrada, que dirá dos Macs personalizados — aí, a coisa fica ainda mais absurda!

Aproveitando os lançamentos da semana, resolvemos fazer uma simulação e configurar, na Apple Store Online brasileira, as novas máquinas no talo — ou seja, com o melhor processador, o máximo de memória unificada e SSD . Preparem-se! 🤑

MacBook Air

O modelo de 13 polegadas, equipado com o chip M4 com CPU de 10 núcleos e uma GPU de 8 núcleos, com memória unificada de 32GB e 2TB de armazenamento, sairá por R$27.400 — isso sem incluir o Final Cut Pro, o Logic Pro ou o AppleCare Protection Plan (não confundir com o AppleCare+).

O modelo maior, com tela de 15″, equipado com as mesmas especificações, custará R$29.900.

Mac Studio

O Mac Studio mais “simples”, com o processador M4 Max, pode ser equipado com uma CPU de 16 núcleos, uma GPU de 40 núcleos e Neural Engine padrão de 16 núcleos, com até 128GB de memória unificada e até 8TB de SSD. Nessa configuração, ele custará R$72.800.

Publicidade

Já o modelo topo-de-linha, com o M3 Ultra com uma CPU de 32 núcleos, GPU de 80 núcleos e Neural Engine de 32 núcleos, além de 512GB de memória unificada e um SSD de 16TB, custará a bagatela de R$173.200 — sem incluir o monitor, o mouse/trackpad e o teclado, claro.

Caso tenha se interessado por alguma das máquinas, é bom deixar claro que elas ainda precisam ser homologadas pela Anatel antes de a Apple liberá-las para a venda no Brasil.

Publicidade

Por outro lado, há 10% de desconto nesses valores para pagamentos à vista. 😝

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.