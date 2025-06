Novo MacBook Air chegará mais barato ao Brasil; Mac Studio seguirá na mesma

Aproveitando o lançamento dos novos MacBooks Air e do Mac Studio com M4 Max e M3 Ultra, ocorrido há pouco, a Apple Brasil mexeu nas suas tabelas de preços das máquinas aqui no país — processo parecido com o que foi feito ontem, quando chegaram os novos iPads (A16) e Air (M3).

Como o MacBook Air de entrada (agora com o chip M4) custa US$1.000 (US$100 a menos do que antes), isso também se refletiu em quedas nos preços no Brasil. Veja os detalhes nas tabelas a seguir! 👨‍💻

MacBook Air de 13″

MacBook Air de 15″

O Mac Studio, também atualizado hoje, não sofreu nenhuma redução ou aumento de preços. O modelo de entrada, com o M4 Max, sairá por R$26.000; já o topo-de-linha, agora com o chip M3 Ultra, custará R$52.000.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.