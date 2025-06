Qualcomm apresenta o seu novo modem 5G e aproveita para cutucar a Apple

A Qualcomm apresentou, durante o Mobile World Conference (MWC) 2025, o seu mais novo modem 5G para dispositivos móveis, o X85 — e aproveitou para cutucar a Apple, que já começou a cortar laços com a empresa após o lançamento do chip C1. As informações são da CNBC.

Segundo a companhia, o X85 suporta redes 5G mmWave (coisa que o modem da Apple ainda não faz), 400MHz de largura de banda para downloads no espectro sub-6GHz (com modulação 1024-QAM para maiores velocidades) e conectividade via satélite. Isso se traduz em velocidades de download de até 12,5Gbps e upload de até 3,7Gbps.

https://twitter.com/Qualcomm/status/1896455889546076573 Experimente o próximo nível de conectividade 5G com o Qualcomm X85 5G Modem-RF. Conectividade e flexibilidade inigualáveis, mesmo quando seu sinal de RF não é o mais forte.

Para o CEO da Qualcomm, o brasileiro Cristiano Amon, porém, são os recursos de IA do seu mais novo modem que o darão uma vantagem em relação ao chip da Maçã:

É o primeiro modem que tem tanta IA que, na verdade, aumenta o alcance do desempenho do modem para que ele possa lidar com sinais mais fracos. O que isso fará é definir um enorme delta entre o desempenho de dispositivos Android premium e dispositivos iOS, quando você compara o que a Qualcomm pode fazer com o que a Apple está fazendo.

Embora seja mais eficiente do ponto de vista energético, o chip C1 não suporta redes 5G mmWave, o que é uma grande desvantagem em relação aos modems da Qualcomm. Entretanto, a Apple já deixou claro que planeja lançar novas versões do seu modem, as quais com certeza deixarão a disputa entre as duas companhias mais acirrada.

Como comentamos há alguns meses, o plano da Apple é superar os modems da Qualcomm até 2027. Amon, inclusive, reiterou que espera que a Maçã pare de comprar componentes da sua empresa até lá.