“Ruptura” seguiu sendo a série do Apple TV+ mais assistida no Brasil e no mundo em fevereiro

O novo ranking mensal divulgado pela JustWatch mostra o Top 10 das séries e dos filmes mais assistidos do Apple TV+, tanto no Brasil quanto no mundo. E, de acordo com eles, a série “Ruptura” (“Severance”), que está chegando ao final da sua segunda temporada, foi a produção mais consumida pelos usuários do streaming no mês de fevereiro.

Além de “Ruptura, “Silo” — que chegou ao fim da sua segunda temporada e foi renovada para suas terceira e quarta temporadas — também se destacou, ficando em segundo lugar em ambos os rankings.

Completando o Top 3 do Brasil e do mundo, a série de suspense “Alvo Primário” (“Prime Target”) ocupa o terceiro lugar do pódio. Ela estreou no catálogo do Apple TV+ no final de janeiro e o episódio final da sua primeira temporada foi lançado em 3 de março.

No ranking de filmes, o recém-lançado longa-metragem “Entre Montanhas” (“The Gorge”), estrelado por Miles Teller e Anya Taylor-Joy, apareceu em primeiro lugar tanto no Brasil quanto no mundo. Outro destaque é a produção de 2023 “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”), que ficou na segunda posição no Brasil e em terceiro lugar no mundo.

No caso do Brasil, o título que ocupou o terceiro lugar dos filmes mais assistidos foi “Sharper: Uma Vida de Trapaças”, enquanto a produção “Fonte da Vida” (“The Fountain”), de 2006, ficou em segundo lugar no mundo.

Vale lembrar que os dados do JustWatch podem não representar fielmente as audiências das produções listadas, uma vez que são analisados dados de popularidade obtidos pela plataforma. Mesmo assim, eles ajudam a apontar tendências e medir, ainda que indiretamente, quais produções do Apple TV+ estão mais ou menos em alta em diferentes períodos e locais do mundo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

