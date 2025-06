WhatsApp poderá ganhar em breve contagem nos filtros e melhorias no chat com a Meta AI

Eu não sei se você usa muito os filtros de chat do WhatsApp mas, se a reposta for “Sim”, vai adorar essa novidade que está em teste pelo mensageiro.

Publicidade

Segundo o WABetaInfo, a versão 25.5.10.72 (disponível no TestFlight, plataforma de testes oficial do iOS) traz contadores ao lado desses filtros, facilitando saber quantos chats você tem para conferir em cada um deles.

A novidade, é claro, será ótima para quem tem muitos chats e filtros para organizar a bagunça que pode se tornar um mensageiro como esse.

Melhorias na experiência com a Meta AI

Outra novidade, essa em teste na versão 25.5.10.73, é relacionada à Meta AI — e também trazida pelo WABetaInfo.

De acordo com o site, as melhorias têm como objetivo introduzir uma tela dedicada para a Meta AI que aprimora a interação do usuário com o chatbot, fornecendo uma maneira mais eficiente de conversar por voz ou texto.

É sempre bom lembrar que não necessariamente tudo o que está sendo testado será de fato implementado na versão final. Ainda assim, esses dois testes parecem ser aqueles que de fato serão disponibilizados, dadas as melhorias que eles promovem.