1Password agora permite atribuir senhas e itens a locais

O famoso aplicativo de gerenciamento de senhas 1Password anunciou hoje um novo recurso deveras interessante.

Agora, é possível atribuir um local específico às suas senhas ou aos seus itens armazenados nos cofres. Dessa forma, isso aparecerá no app quando você estiver perto desses locais físicos, na seção “Nas proximidades” (“Nearby”) da aba inicial.

Segundo a desenvolvedora, essas localidades podem ser adicionadas a itens novos ou àqueles que já tiverem sido salvos anteriormente.

Além disso, você pode fazer isso enquanto estiver no local ou então soltando um alfinete usando uma nova visualização de mapa que permite pesquisar um lugar enquanto estiver em outro, utilizando a visualização do mapa.

Divulgação/1Password

Com relação à privacidade, os dados de localização — ainda de acordo com a empresa — nunca são armazenados, compartilhados ou rastreados, além de o app realizar uma verificação dos itens relevantes localmente, significando que nenhuma localização pode ser vista fora do seu aparelho.

Divulgação/1Password

Uma camada adicional de proteção ainda permite controlar o carregamento de dados do mapa, para um controle ainda mais granular.

O 1Password pode ser baixado gratuitamente, mas para usar o software por completo é preciso assiná-lo por US$3 mensais (individual) ou US$5 mensais (para até cinco pessoas). Na App Store, o gerenciador de senhas sai por R$20 mensais ou R$178 anuais.

