Apple abre nova Developer Academy em Bali, na Indonésia

Na última segunda-feira (3/3), a Apple abriu sua quarta Developer Academy — destinada a capacitar e treinar estudantes a fim de desenvolver projetos e tecnologias de software — em Tuban (Bali), na Indonésia.

A aula inaugural terá uma turma com mais de 100 alunos, e o curso oferecerá um programa de nove meses sobre codificação, marketing, IA, design e mais. Os estudantes, com idades entre 18 e 56 anos, vêm de 32 cidades da Indonésia, e essa é a primeira academia da Apple no país a aceitar estudantes internacionais, que viajaram de 11 países diferentes.

Segundo a Apple, o objetivo do curso é desafiar e inspirar os alunos, encorajando-os a criar aplicativos que abordem problemas pessoais, comunitários e globais, enquanto trabalham para causar um impacto positivo no mundo.

Para Susan Prescott, vice-presidente de relações mundiais com desenvolvedores da Apple, a Developer Academy na Indonésia ajudará ainda mais pessoas a dar vida às suas ideias e deixar a sua marca no mundo.

A comunidade de desenvolvedores da Indonésia criou tantos aplicativos incríveis, e mal podemos esperar para receber esses alunos e ajudar ainda mais desenvolvedores aspirantes a aprimorar suas habilidades, construir negócios e causar um impacto positivo em suas comunidades.

O novo curso dá continuidade à iniciativa da Apple de ter maior presença entre desenvolvedores na Indonésia. Desde a sua primeira Developer Academy no país, em Jacarta (inaugurada em 2018), a Apple abriu outras duas (em Surabaya e Batam).

Desde então, mais de 2.500 alunos concluíram o programa e 90% deles encontraram emprego em setores como educação, comércio eletrônico, transporte, sustentabilidade e outros.