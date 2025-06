Apple estaria desenvolvendo versão aprimorada do C1 com 5G mmWave

Segundo informações do analista Ming-Chi Kuo, o modem C1, lançado pela Apple na semana retrasada junto ao iPhone 16e, poderá ganhar aprimoramentos antes mesmo de ser substituído por um provável “C2”.

Mais especificamente, a Maçã estaria desenvolvendo uma versão atualizada do chip com suporte a redes 5G mmWave, bem como com um consumo de energia ainda menor e com velocidades de transmissão maiores.

Kuo explicou que adicionar suporte ao 5G mmWave — algo presente nos modems da Qualcomm, mas que ficou de fora no da Apple — não é algo exatamente difícil; o desafio está mesmo em manter uma performance estável sem consumir muita energia.

Apple's C1 modem process technology:

– Baseband: 4/5nm (both technologies are similar)

– Low-frequency/Sub-6 TRx (Transceivers): 7nm

– Intermediate Frequency (IF) TRx: 7nm

– PMIC: 55nm



The C1 refreshed version is under development for mass production next year, aiming to improve… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2025

É possível que esse modem aprimorado faça sua estreia no “iPhone 17e”, que provavelmente chegará ao mercado no início de 2026. Outra possibilidade é que ele seja usado nos modelos base da linha “iPhone 18”, também esperada para o ano que vem — embora outros rumores deem conta que esses virão, na verdade, com o chip “C2”.

Vale notar que o analista Wayne Ma, do The Information, chegou a dizer que o próximo modem da Apple (com suporte ao 5G mmWave) seria usado em iPhones e “em pelo menos um iPad” no ano que vem, como lembrado pelo MacRumors.

Ainda de acordo com Kuo, esse C1 aprimorado será projetado em cima de um processo de 2 nanômetros em vez do de 3nm usado nos chips mais recentes da série “M”. De acordo com ele, isso se dá pois modems não costumam apresentar melhorias significativas de performance quando construídos com litografias menores — pelo menos não o suficiente para justificar todo o investimento.

O analista também aproveitou a ocasião para compartilhar mais alguns detalhes técnicos do modem da Apple. Segundo ele, o C1 tem uma baseband de 4/5nm (ambas as tecnologias são semelhantes) e um CIMPI de 55nm, bem como transceptores um TRx de frequência intermediária de 7nm.