Comerciais árabes da Apple destacam recursos das câmeras do iPhone 16 Pro

O canal do YouTube da Apple na Arábia Saudita divulgou, ainda no final do mês passado, dois vídeos que fazem parte da campanha “Relaxe, é um iPhone” (“Relax, It’s iPhone”).

Publicidade

Voltados especialmente ao país, eles estão sendo veiculados na TV e em redes sociais durante o período do Ramadã e prestam homenagem às novelas sauditas com alguns dos avançados recursos presentes no conjunto de câmeras do iPhone 16 Pro.

Criados pela TBWA\Media Arts Lab/London, a campanha traz dois comerciais de 30 segundos cada: “The Matchmaker” (algo como “O Casamenteiro”) e “Favorite Son” (“Filho Favorito”).

No primeiro, vemos a gravação de vídeos 4K a 120 quadros por segundo em ação quando uma tia mostra um marido em potencial para a sua sobrinha usando esse modo de gravação.



Transforme momentos comuns em cenas extraordinárias com a câmera lenta em 4K Dolby Vision e a 120qps. Relaxe, é o iPhone 16 Pro.

Já no segundo, é possível ver a função de edição do app Fotos (Photos) que permite mudar o foco da pessoa fotografada. No caso, um pai usa o recurso para garantir que o seu filho favorito permaneça em primeiro plano.

Foque mesmo depois de tirar a foto com a nova geração de retratos. Relaxe, é o iPhone 16 Pro.

Os dois comerciais trazem algumas das estrelas de novelas da Arábia Saudita, como Reem Al Habeeb, Adwa Bader, Abdullah AlSadhan e Waleed Alkahtany.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Shots.net