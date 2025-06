Jogos Crazy Eights: Card Games+ e Piano Tiles 2 chegam ao Apple Arcade

Neste início de março, os amantes de jogos podem desfrutar de dois novos títulos no Apple Arcade! São eles: Crazy Eights: Card Games+ e Piano Tiles 2.

Confira os detalhes de cada um deles a seguir — lembrando que os jogos do Arcade não têm compras internas nem propagandas! 🎮

Crazy Eights: Card Games+

Em um clássico jogo de cartas, reimaginado com novas regras, o objetivo é eliminar todas as cartas — de maneira com que você precise combiná-las e forçar os adversários a perderem a sua vez ou tirar mais cartas.

Tudo isso em uma uma mistura envolvente de sorte e estratégia acelerada. Com reviravoltas únicas — como empilhar +2 cartas, cartas estratégicas Wild 8, Skip Queen e Reverse Ace —, cada rodada se torna uma divertida batalha de inteligência.

O jogo está disponível para iPhones e iPads.

Piano Tiles 2

Trata-se de outro jogo clássico e original que foi aprimorado para o Apple Arcade. Em Piano Tiles 2, os jogadores podem tocar as suas músicas prediletas, se juntado a mais de 1 bilhão de jogadores globalmente.

O objetivo é evitar tocar nos azulejos brancos, selecionando os pretos no ritmo da melodia e se certificando de não deixar passar nenhum deles para não prejudicar a sua pontuação.

Ele também pode ser jogado em iPhones e iPads.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

