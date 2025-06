Kuo: iPhone dobrável não terá Face ID e poderá custar mais de US$2.000

O analista focado no mundo Apple Ming-Chi Kuo revelou hoje mais algumas de suas apostas para o rumorado iPhone dobrável, o que inclui detalhes como o seu posicionamento no mercado e especificações técnicas.

Segundo ele, esse dispositivo fará proveito do grande espaço de tela disponível para fornecer uma experiência de inteligência artificial aprimorada, com direito a recursos multitarefa e integrações entre apps em uma série de situações.

Mais especificamente, o modelo terá uma tela interna de 7,8 polegadas e um display externo de 5,5″. Corroborando rumores recentes, Kuo disse que o dispositivo não terá nenhum vinco na tela interna e também seguirá um design semelhante a um livro, assim como o Galaxy Z Fold6, da Samsung.

Por conta do espaço interno reduzido, esse iPhone dobrável virá com Touch ID (na forma de um botão lateral) em vez de Face ID, além de contar com apenas duas câmeras principais. Em contrapartida, ele contará com duas câmeras frontais, sendo que uma estará posicionada na tela interna e a outra, na tela externa.

My latest industry survey indicates that Bright Laser Technologies (BLT) is a leading supplier and key beneficiary in producing the foldable iPhone’s hinge cover and middle frame NPI, both crafted from titanium alloy. The hinge cover is required to be very thin, while the middle… https://t.co/KsGu49JXkP — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2025 Minha última pesquisa de indústria indica que a Bright Laser Technologies (BLT) é uma fornecedora líder e beneficiária-chave na produção da capa da dobradiça e da estrutura intermediária NPI do iPhone dobrável, ambas feitas de liga de titânio. A capa da dobradiça precisa ser muito fina, enquanto a estrutura intermediária precisa ser oca, resultando em um design complexo que requer tecnologia de impressão 3D para ambos os componentes.

Atualmente, o preço unitário combinado para as amostras de tampa de dobradiça e estrutura intermediária produzidas pela BLT é de cerca de 800-900 RMB. Uma vez que a produção em massa aumente e os rendimentos melhorem, estima-se que esse preço caia para entre 400 e 600 RMB. Supondo que as remessas do iPhone dobrável de primeira geração cheguem a 20 milhões de unidades, com a BLT fornecendo 80% desses componentes, a empresa pode ver cerca de 8 bilhões de RMB em receita com esta linha de produtos em 2026–2027. A receita da BLT em 2024 é de aproximadamente 1,2 bilhão de RMB, então espera-se que a empresa experimente um crescimento significativo na receita a partir de 2026.

E por falar nas dimensões do aparelho, o analista espera que ele tenha entre 9mm e 9,5mm de espessura quando dobrado e entre 4,5mm e 4,8mm quando aberto. Para efeito de comparação, o OPPO Find N5 — um dos dobráveis mais finos do mercado — tem 8,93mm de espessura dobrado e 4,2mm aberto.

A dobradiça do aparelho, por sua vez, contará com uma liga de aço inoxidável e titânio, enquanto a construção aparelho em si será de titânio. Dentro do dispositivo, será possível encontrar uma bateria com células de alta intensidade muito parecida com a que provavelmente veremos no “iPhone 17 Air”.

Essas características todas, segundo o analista, farão a Apple cobrar algo entre US$2.000 e US$2.500 pelo aparelho, que será posicionado como o modelo topo-de-linha da marca. O iPhone 16 Pro Max mais caro, vale lembrar, sai hoje por US$1.600.

A previsão de Kuo é que a gigante de Cupertino defina as especificações do iPhone dobrável no segundo trimestre deste ano e comece oficialmente o projeto no trimestre seguinte, com a sua produção em massa marcada apenas para o último trimestre de 2026. A segunda geração do modelo, por sua vez, só passaria a ser produzida na segunda metade de 2027.

Por fim, o analista disse ainda que complexidade do modelo representará um gargalo para a sua produção pelo menos até 2027, de modo que algo entre 3 e 5 milhões de unidades são previstas para 2026. Levando em conta a sua segunda geração, é esperado que 20 milhões de unidades do modelo sejam despachadas até 2027.

