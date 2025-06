Shazam ganha melhorias na integração com o Apple Music e o Spotify

Se você é daqueles que escuta uma música, não faz ideia de qual seja e usa o Shazam para fazer o reconhecimento, vai gostar de saber que as coisas ficaram ainda melhores agora.

Isso porque o Shazam — que há algum tempo é um serviço da Apple — melhorou a sincronização de músicas tanto com o Apple Music quanto com o Spotify. Agora, ele inclui as faixas encontradas/reconhecidas anteriormente (seja pelo botão na Central de Controle, pela Siri ou por atalhos) na playlist “Faixas do Shazam” nesses serviços.

Quer ressincronizar todo o seu histórico? Basta desativar e ativar novamente a opção “Sincronize suas músicas”, nas configurações do Shazam — no caso do Spotify, talvez seja necessário reabrir o app para enxergar a playlist atualizada.

No mais, para aproveitar a função de uma forma ainda mais completa, é importante ativar a sincronização do iCloud nas configurações, para que o seu histórico fique sincronizado entre todos os dispositivos da Apple.