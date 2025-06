Tapbots anuncia Phoenix, cliente para a rede social Bluesky

A desenvolvedora Tapbots, famosa pelo finado Tweetbot, se aventurou no mundo do Mastodon ao lançar o aplicativo Ivory em 2023.

Publicidade

Pois agora, com a ascensão do Bluesky entre aqueles usuários que abandonaram o X (ex-Twitter), a empresa resolveu surfar a onda e anunciou o desenvolvimento de um cliente dedicado para essa rede social.

Batizado de Phoenix, ele deverá chegar até o fim do ano e rodará tanto em iPhones quanto em Macs.

Ainda que o Phoenix já esteja em fase de desenvolvimento, a Tapbots deixou claro que isso não quer dizer que ela não estará mais no Mastodon com o Ivory — que continuará a receber updates com novidades (mais sobre isso abaixo).

Publicidade

Desde o incrível crescimento da Bluesky no ano passado, nossa base de clientes se dividiu entre os dois serviços e, para continuarmos a prosperar como empresa, devemos apoiar ambos. Infelizmente, não podemos sobreviver apenas com o Mastodon.

A equipe da empresa também salienta que a ideia de dividir os apps de acordo com a rede social (ou seja, Ivory para o Mastodon e Phoenix para o Bluesky) permite que a experiência seja superior ao mantê-los separados. Mesmo assim, está nos planos dela permitir ainda a realização de postagens cruzadas entre o Mastodon e o Bluesky, usando esses apps.

Ainda que não tenha dado uma data específica para o lançamento do app, uma versão alpha deverá chegar “o mais rápido possível”.

Novidades no Ivory

Além de anunciar o Phoenix, a Tapbots aproveitou para anunciar a liberação de uma atualização para o Ivory.

A versão 2.3 do cliente de Mastodon adiciona notificações agrupadas (onde as abas de menções e de notificações são agora mescladas), suporte a IDs de postagem AlphaNumeric, melhorias nas funções de acessibilidade e correções de bugs.