Woz critica o estreitamento de empresas com política e o uso indevido de IA

Desde a última segunda-feira, a cidade de Barcelona (na Espanha) recebe o MWC (Mobile World Congress, ou Congresso Mundial de Telefonia), onde vemos grandes marcas lançarem novos produtos e participarem de sessões especiais sobre o mundo mobile.

Na terça-feira (4/3), por exemplo, foi a vez do cofundador da Apple, Steve Wozniak, de falar um pouco sobre os mais diversos assuntos em tona no mundo digital — ele participou pela primeira vez da Talent Arena.

Entre os destaques, Woz falou sobre o cenário atual da política nos Estados Unidos e da inteligência artificial. O empresário, por exemplo, tratou do “papel direto” que as grandes empresas de tecnologia (chamadas de Big Techs) estão tendo no governo de Donald Trump.

Ele acredita que, por serem enormes, elas precisam ter algum envolvimento político. O que não o agrada, porém, é exatamente esse estreitamento. Citando a atuação direta de Elon Musk (que trabalha no DOGE) no governo americano, ele disse acreditar que “as habilidades políticas” são deveras diferentes daquelas necessárias para que as empresas do ramo alcancem sucesso.

Não tem sentido dirigir um governo como uma empresa.

O estado da IA

Woz também deu alguns pitacos sobre o boom da IA que estamos vivenciando nesses últimos anos.

Ele citou, por exemplo, que a falta de transparência em conteúdos gerados por IA pode prejudicar a confiabilidade das informações compartilhadas. E, é claro, se preocupa com o uso errado de tanta tecnologia.

Sua sugestão é de que seja indicado caso algo tenha sido gerado por IA, além de citar as fontes das informações. “Não sou contra a inteligência artificial, mas acho que seu uso deveria ser mais sincero”, disse.

