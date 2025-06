X lança novos filtros para publicações em comunidades no iOS

O X (anteriormente Twitter) lançou recentemente uma atualização para o recurso de Comunidades em seu app para iOS, a qual tornará mais fácil encontrar conteúdos populares dentro de um intervalo de tempo.

Como destacado por um engenheiro da plataforma, agora há mais opções de filtros para a timeline dentro de uma comunidade para além das antigas opções “principais”, “mais recentes” e “mais curtidas”.

Agora, elas foram renomeadas (respectivamente) para “assuntos do momento”, “novas” e “populares”, com a última oferecendo opções para classificação por mais curtidos do dia, da semana, do mês, do ano ou de todo o período de existência da comunidade.

Além disso, também há duas opções extras as quais permitem visualizar as suas próprias publicações e respostas — algo que não estava disponível de maneira tão acessível na versão anterior.

A novidade é mais uma forma de o X tentar emplacar o recurso de comunidades, ainda não tão populares na plataforma. Ao contrário das publicações isoladas, elas funcionam como espécies de fóruns, semelhantes ao Reddit.

Recentemente, inclusive, a rede social deixou os posts feitos em comunidades mais visíveis para quem está fora delas — permitindo até mesmo que quem esteja fora possa responder às suas publicações.

Resta saber, claro, se as mudanças surtirão algum efeito…

via TechCrunch