YouTube começa a liberar Premium Lite, seu plano de assinatura mais barato

O YouTube anunciou oficialmente ontem o novo plano de assinatura Premium Lite, uma versão “capada” (e mais barata; US$8/mês) do plano principal (US$14/mês) Disponível agora para todos os usuários na Alemanha, na Austrália e na Tailândia (onde já estavam sendo testados), ele chegou também aos Estados Unidos (apenas para alguns usuários).

Por um pouco mais da metade do valor de assinatura do YouTube Premium tradicional, o YouTube Premium Lite basicamente dá aos usuários a possibilidade de assistir à maioria dos vídeos disponíveis na plataforma sem propagandas — o que inclui vídeos de categorias como jogos, moda, beleza, notícias, etc.

No entanto, os assinantes do YouTube Premium Lite abrem mão do YouTube Music (e dos vídeos musicais hospedados na plataforma principal) sem propagandas, bem como da possibilidade de fazer downloads de vídeos para assistir offline ou de rodar em segundo plano — benefícios exclusivos do plano principal.

Com isso, o YouTube Premium Lite acaba sendo uma boa opção para quem deseja assistir a vídeos tradicionais no YouTube sem propagandas e costuma combinar a plataforma com algum serviço de streaming musical concorrente (como o Apple Music ou o Spotify) — o que torna viável abrir mão da assinatura mais parruda.

Estamos testando o Premium Lite para garantir que tenhamos o equilíbrio certo de recursos e benefícios para os espectadores que desejam assistir à maioria dos vídeos sem anúncios — sejam jogos, comédia, culinária ou aprendizado. Para usuários que desejam música sem anúncios no YouTube e no YouTube Music, além de reprodução offline e em segundo plano, recomendamos o plano Premium.

De acordo com a plataforma do Google, o Premium Lite continuará sendo expandido para outros países ao longo deste ano — ela só não especificou ainda quais, ou seja, não sabemos nada especificamente ainda sobre Brasil ou Portugal.

A empresa também prometeu introduzir mais maneiras para que os usuários obtenham o máximo de suas assinaturas.