Apple adia recursos da Siri relacionados à Apple Intelligence para 2026 [atualizado]

A nova versão da Siri, a qual foi anunciada durante a WWDC24 e é empurrada pelos recursos da Apple Intelligence, não vai mais chegar durante o ciclo de atualizações do iOS 18, de acordo com a própria Maçã.

Em resposta ao Daring Fireball, Jacqueline Roy, porta-voz da Apple, disse que as novas capacidades da Siri, as quais a tornarão mais “conversacional” e capaz de tomar ações mais contextuais, ficarão, na verdade, para 2026:

A Siri ajuda nossos usuários a encontrar o que precisam e fazer as coisas rapidamente, e nos últimos seis meses, tornamos a Siri mais conversacional, introduzimos novos recursos como digitação para a Siri e conhecimento do produto, e adicionamos uma integração com o ChatGPT. Também estamos trabalhando em uma Siri mais personalizada, dando a ela mais consciência do seu contexto pessoal, bem como a capacidade de agir por você dentro e entre seus aplicativos. Levará mais tempo do que pensávamos para entregar esses recursos e prevemos lançá-los no próximo ano.

Ao que tudo indica, o plano original da Apple era liberar essa versão reformulada da sua assistente ainda no iOS 18.4, que está atualmente em fase de testes. Como nenhum desses recursos deram as caras nas primeiras betas do sistema, muita gente assumiu que isso só aconteceria, na verdade, com o iOS 18.5, que ainda está a alguns meses de ser lançado.

Com essa mudança de planos, é provável que a nova Siri seja lançada em alguma atualização do iOS 19 marcada para 2026. O sistema em si, no entanto, deverá ser apresentado ainda em junho, durante a WWDC25, e liberado junto aos “iPhones 17” (em setembro).

Também existe a possibilidade, no entanto, de a Apple só disponibilizar essas novidades com o iOS 20, que muito provavelmente será apresentado e lançado em 2026, caso siga o cronograma dos últimos sistemas — o que corrobora uma aposta recente do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

Parece que essa Siri reformulada está dando trabalho, hein? 😥

Atualização, por Rafael Fischmann 07/03/2025 às 19:40

Em um complemento sobre a situação, Mark Gurman publicou uma nova matéria na Bloomberg dizendo que o principal motivo para o adiamento foram feedbacks de Craig Federighi (chefão de software da Apple) e outros executivos insatisfeitos com o estado atual dos recursos em seus dispositivos de testes.

Alguns na divisão de IA da Apple acreditam que o trabalho nos recursos pode ser descartado completamente, e que a Apple pode ter que reconstruir as funções do zero. Os recursos serão adiados até uma Siri de próxima geração, que a Apple espera começar a lançar em 2026.

Conforme havíamos coberto há alguns dias, há insatisfações internas entre empregados envolvidos no projeto, que vêm clamando por uma mudança no time que lidera essa empreitada internamente.

Ainda de acordo com Gurman, também existem preocupações relacionadas ao fato de que esses recursos mais avançados prometidos para a Siri podem exigir um hardware mais potente a fim de ser capaz de executar localmente certos modelos de IA — a menos que a Apple consiga otimizá-los ou, quem sabe, tenha que cortar alguns recursos inicialmente planejados. Enfim, o cenário não é nada positivo.