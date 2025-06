Apple ainda não está liberada a vender iPhones 16 na Indonésia, apesar de acordo assinado

Como comentamos aqui, a Apple finalmente firmou um acordo com o governo da Indonésia para retomar a venda dos modelos da linha iPhone 16, os quais estavam banidos nos país desde o ano passado.

Entretanto, de acordo com informações da Reuters, os smartphones mais recentes da companhia ainda precisam de mais algumas permissões para voltar a aparecer nas prateleiras das lojas indonésias.

De acordo com Ministério da Indústria do país, a Apple conseguiu permissão para vender 20 produtos por lá, o que inclui os modelos da linha iPhone 16, bem como outros 6 smartphones e 9 iPads. Entretanto, a companhia ainda precisa da chancela de outras pastas para finalmente deixar essa novela para trás.

Segundo o porta-voz do governo indonésio, Febri Hendri Antoni Arief, a Apple precisa agora de autorizações do Ministério da Comunicação e Assuntos Digitais e do Ministério do Comércio, os quais ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Longa e cheia de reviravoltas, a negociação da Apple com o país do sudeste asiático resultou em promessas de investimentos volumosos por parte da empresa estadunidense, que se comprometeu a abrir novos centros de pesquisa e desenvolvimento, uma fábrica de AirTags e mais no território indonésio.

Ainda não está claro quanto tempo demorará para a Apple conseguir essas permissões — mas, levando em conta os últimos desdobramentos, não seria uma surpresa se isso só acontecer daqui a algumas semanas (ou até meses).

via AppleInsider