Apple Music anuncia “The King’s Music Room”, especial com o Rei Charles III

O Apple Music anunciou hoje “The King’s Music Room”, um programa especial para a rádio Apple Music 1 no qual será apresentada uma playlist musical montada por ninguém menos que o Rei Charles III, do Reino Unido.

Publicidade

Previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (10/2) a partir das 6h no horário local (3h da madrugada aqui no Brasil), o programa especial tem como pano de fundo o Dia da Comunidade das Nações (Commonwealth), comemorado na data.

Exclusivamente com artistas que fazem parte de países membros da organização, a playlist contará com nomes que “vão desde crooners dos anos 1930 até estrelas de Afrobeats, bem como divas de discoteca e ícones do reggae”.

Cruzando continentes e gêneros, a lista de reprodução inclui os artistas lendários Bob Marley, Kylie Minogue e Grace Jones, juntamente a talentos contemporâneos como Davido e RAYE.

Gravado no Palácio de Buckingham, o programa especial contará também com histórias compartilhadas pelo rei sobre seus encontros com alguns dos artistas apresentados e sua relação com a música.

Além da transmissão no dia da estreia, o programa poderá ser acompanhado em reprises adicionais gratuitas no Apple Music 1 e no Apple Music Hits ao longo do resto da segunda e da terça-feira.

Publicidade

Obviamente, assinantes do Apple Music poderão acompanhar “The King’s Music Room” a qualquer momento após sua estreia.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.