Apple TV+ lança novo trailer da aguardada série de comédia “The Studio”

O Apple TV+ divulgou hoje mais um trailer da sua nova série de comédia original, “O Estúdio” (“The Studio”), estrelada por Seth Rogen, Catherine O´Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders e Ike Barinholtz, e com data de estreia mundial marcada para 26 de março.

Publicidade

A produção conta a história de Matt Remick (Rogen), que é recém-nomeado chefe do Continental Studios, em Hollywood, e agora deve lidar com as responsabilidades do seu novo cargo e os desafios de se manter relevante na indústria cinematográfica, enfrentando a ambiguidade entre fazer filmes relevantes e que vendam. “Eu amo filmes, mas agora tenho esse medo de que meu trabalho seja arruiná-los”, diz ele no trailer.

Segundo o streaming da Maçã, enquanto outros produtores de filmes lutam para tornar seus trabalhos vivos e relevantes, Matt e sua equipe de executivos brigam contra as suas próprias inseguranças, ao mesmo tempo em que lutam contra artistas narcisistas e covardes empresários na busca sempre evasiva de fazer grandes filmes.

Com seus ternos poderosos mascarando sua sensação interminável de pânico, cada festa, visita ao set, decisão de elenco, reunião de marketing e premiação apresenta a eles uma oportunidade de sucesso brilhante ou catástrofe que encerra a carreira. Como alguém que come, dorme e respira filmes, é o trabalho que Matt vem perseguindo a vida toda, e pode muito bem destruí-lo.

A série contará com dez episódios de cerca de 30 minutos cada, e os dois primeiros serão liberados, como falado, em 26/3. Os episódios remanescentes serão liberados semanalmente, toda quarta-feira, até o dia 21/5.

Publicidade

Acima você confere o trailer em inglês; abaixo, em português (dublado):

Além das cinco estrelas principais, o elenco da produção também contará com o indicado ao Oscar e vencedor do Emmy Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins como grandes convidados recorrentes.

A produção é assinada pela Lionsgate Television e Rogen atua como cocriador, escritor, diretor e produtor executivo ao lado do indicado ao Emmy Evan Goldberg. Frida Perez, Peter Huyck e Alex Gregory também são creditados como cocriadores e James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen como produtores executivos.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.