Apple vence processo de plágio envolvendo o filme “Tetris”, do Apple TV+

A Apple saiu vitoriosa de um processo de plágio aberto em agosto de 2023 pelo jornalista de videogame Dan Ackerman, o qual envolvia o filme “Tetris”, do Apple TV+.

Ex-Gizmodo e CNET, Ackerman trabalha atualmente como editor-chefe do Micro Center e decidiu levar a Maçã aos tribunais por acreditar que a companhia, bem como a Tetris Company, copiou “numerosas seções específicas e eventos” do seu livro “The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World”, de 2016.

Descrito como “um thriller da Guerra Fria com um ângulo de intriga política”, o livro, assim como o filme, mergulha nas origens soviéticas do jogo Tetris e na disputa por sua licença global.

O jornalista disse ter enviado uma cópia do livro no ano do seu lançamento para a Tetris Company, mas a empresa teria não só se recusado a licenciar a sua propriedade intelectual para projetos relacionados à obra, como também enviado uma “carta de cessar e desistir fortemente redigida” para ele quando a possibilidade de adaptações para o cinema ou a televisão foi levantada.

De acordo com a juíza distrital Katherine Failla [PDF], dos Estados Unidos, no entanto, não existem semelhanças suficientes entre as duas obras para sustentar as acusações de Ackerman contra o filme do Apple TV+. Ela também argumentou que as duas obras eram amplamente baseadas nos mesmos fatos, os quais não são protegidos por direitos autorais:

Como o livro do autor é uma obra de não ficção, os réus tinham o direito de usar os fatos contidos em seu livro na produção de seu filme, desde que não copiassem sua expressão única desses fatos.

Ackerman acusa Maya Rogers (CEO da Tetris Holding) e o roteirista Noah Pink de terem começado a plagiar o seu livro em meados de 2017, seis anos antes da estreia do filme “Tetris”.

O advogado de Ackerman, Kevin Landau, chamou a decisão da juíza de “falha” e disse que seu cliente irá apelar. Tanto a Apple quanto a Tetris Company não comentaram o assunto.

