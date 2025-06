Ben Stiller tentou que Barack Obama fizesse parte do elenco de “Ruptura”

Em nova entrevista ao programa de TV americano “Jimmy Kimmel Live”, Ben Stiller, o diretor da série de maior sucesso do Apple TV+ atualmente, “Ruptura” (“Severance”), revelou que entrou em contato com o ex-presidente americano Barack Obama para que ele fizesse uma participação especial na série de suspense.

Após o sucesso estrondoso da primeira temporada da produção, Stiller contou que sua primeira opção para interpretar a voz do prédio falante da Lumon Industries na estreia da segunda temporada (que acabou sendo interpretada por Keanu Reeves) era o ex-presidente.

Contudo, após contatar o advogado de Obama, que repassou a mensagem a ele, Stiller disse que recebeu uma resposta em dois dias, do próprio ex-presidente, dizendo que era um “grande fã” da série, mas recusando a oferta por razões de agenda.

Recebo um email do presidente Barack Obama dizendo: “Ei, Ben, grande fã do programa. Adorei a primeira temporada, mal posso esperar pela segunda. Acho que não tenho tempo na minha agenda para fazer isso acontecer.”

O diretor, depois, brincou: “Vamos lá, o que pode ser mais importante do que fazer a voz para o prédio animado em ‘Severance’?” 😛

Confira abaixo o vídeo completo da entrevista:

O papo faz parte da campanha de divulgação da segunda temporada da série, que está chegando ao fim dos seus dez episódios lançados semanalmente toda sexta-feira, desde 17 de janeiro.

Além de Obama, diversas outras celebridades foram chamadas para divulgar “Ruptura”, como Tim Cook (CEO da Apple), que participou de uma esquete promocional da produção.

