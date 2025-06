Benchmark do M3 Ultra indica ganhos tímidos em relação ao M4 Max [atualizado]

A Apple mal anunciou o novo Mac Studio e já pintou no Geekbench 6 aquele que aparentemente é o primeiro resultado de benchmark do M3 Ultra, chip que equipa a variante mais poderosa do desktop voltado a profissionais da Maçã.

Publicidade

Os dados indicam que o novo chip de 32 núcleos de CPU atingiu uma pontuação de 27.749 no teste multi-core. Esse resultado o torna 30% mais rápido do que chip M2 Ultra de 24 núcleos, mas apenas 8% mais veloz que o chip M4 Max de 16 núcleos.

No teste single-core, no entanto, o novo chip obteve uma pontuação de 3.221, a qual foi menor que a registrada pelo M4 Max (3.921 pontos) — uma diferença relevante de quase 20% entre os dois processadores.

Embora o resultado no teste multi-core corrobore a afirmação da Apple de que se trata do chip mais potente já feito pela empresa, ele não parece estar tão distante assim da versão mais poderosa da geração atual em desempenho.

No entanto, deve-se levar em consideração que o teste em questão avalia apenas a CPU, desconsiderando o aumento relevante na GPU do novo Mac Studio — que certamente impacta em algumas cargas de trabalho.

Obviamente, como há um único resultado e não há tantos detalhes disponíveis, vale a pena esperar por mais testes antes de chegar a alguma conclusão mais efetiva.

Novos MacBooks Air e iPad Air também passam por testes

Embora já saibamos muito sobre o desempenho dos seus processadores, também pintaram os primeiros resultados no Geekbench do iPad Air com o chip M3 e do MacBook Air com o chip M4.

Publicidade

Começando pelo tablet, a média de três resultados disponíveis indica uma pontuação de 11.605 no teste multi-core para a CPU, um aumento de cerca de 18% em relação ao modelo com o chip M2 (9.817).

Publicidade

Pulando para o MacBook Air, um resultado único do modelo com o chip M4 registrou uma pontuação de 14.924 — um aumento incrível de 53% em relação ao mesmo modelo com o chip anterior (9.728).

via MacRumors [1, 2], Cult of Mac

Atualização, por Bruno Cardoso07/03/2025 às 13:55

Como notado pelo MacRumors, surgiram agora resultados do teste de GPU do chip M3 Ultra, que marcou 259.668 pontos no Geekbench 6. Isso significa que o novo processador é 16% mais rápido que o M2 Ultra, que tinha registrado 222.582 pontos no seu melhor teste.

Publicidade

O M4 Max, para efeito de comparação, havia marcado 187.460 pontos em um outro teste, o qual foi conduzido em um MacBook Pro de 16″. Em outras palavras, a GPU do M3 Max é 38% mais rápida que a do processador mais poderoso da atual linha da Apple.

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.