Boa parte dos usuários do iPhone SE poderá não optar pelo 16e, indica pesquisa

De acordo com a empresa de pesquisas Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), não está claro se os consumidores que atualmente são donos do iPhone SE migrarão automaticamente para o iPhone 16e quando forem trocar de aparelho.

Para chegar a essa conclusão, a empresa divulgou dados de migração referentes tanto ao iPhone SE quanto aos aparelhos da linha padrão (lançada tradicionalmente em setembro) referentes ao ano de 2024.

No caso do iPhones SE, 26% dos usuários atuais vêm de outro aparelho da linha, 45% de um iPhone da linha padrão, 19% do Android, 7% de um celular básico e, para 2%, o SE foi seu primeiro smartphone.

Com os demais iPhones, apenas 3% vinham de um SE, enquanto 82% já eram donos de um modelo da linha padrão. 14% vinham do Android, 1% de um celular básico e 1% o tinha como seu primeiro smartphone.

Isso indica que existia uma grande tendência de usuários do iPhone SE migrarem para outro SE ou até mesmo de um iPhone da linha padrão para o modelo mais barato, enquanto o oposto pouco acontecia.

Com o fim do iPhone SE, a incorporação do aparelho de baixo custo à linha padrão e o seu consequente aumento de preço (de US$430 para US$600), fica difícil saber como será o comportamento dos atuais donos do aparelho.

Embora seja provável que a maior parte dos usuários do iPhone 16e deverá vir da linha padrão, pode ser que os donos de iPhone SE atuais optem mais pelo Android ou por iPhones recondicionados, por causa do preço.

