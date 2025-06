Cielo anuncia suporte ao Tap to Pay para recebimento de pagamentos via NFC

A Cielo anunciou recentemente uma ótima novidade para seus clientes donos de iPhones: o suporte ao Tap to Pay, recurso lançado pela Apple em 2022 o qual permite usar os smartphones da empresa como uma maquininha para receber pagamentos por aproximação.

Publicidade

Disponível no aplicativo Cielo Gestão, a novidade promete uma maior agilidade no processo de pagamentos usando a plataforma, uma vez que é possível aceitá-los de qualquer lugar e sem nenhum equipamento adicional, bastando estar acompanhado do iPhone.

Com o Tap to Pay no iPhone, é fácil começar ou expandir seu negócio sem precisar comprar nem gerenciar leitores de cartão e maquininhas. Todo mundo pode receber pagamentos por aproximação usando apenas um iPhone e o app Cielo Gestão. Simples assim.

Na página de anúncio do recurso, a Cielo publicou um vídeo mostrando o processo de pagamento, bem como destacou a segurança do Tap To Pay, que não armazena números de cartão ou senhas, bem como previne que apps de terceiros tenham acesso a eles.

Para usar o Tap to Pay com a Cielo, basta baixar o aplicativo Cielo Gestão, preencher as informações de cadastro (caso você ainda não seja cliente, obviamente) e aproveitar as taxas de transação da empresa para receber pagamentos sem mensalidade de forma prática.

via Mobile Time