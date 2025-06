Como desativar o acesso à Carteira na Tela Bloqueada do iPhone

Uma das coisas mais bacanas de se guardar os tíquetes de eventos no aplicativo nativo Carteira (Wallet) do iPhone é a possibilidade de vê-los exatamente na hora certa — como minutos antes de um filme no cinema ou um show, por exemplo, diretamente na Tela Bloqueada.

Porém, caso queira ter mais privacidade no seu smartphone, você pode desabilitar isso. Veja como! 😉

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Face ID e Código”. Ou, se for um iPhone com botão de Início, selecione “Touch ID e Código”.

Digite a senha usada para desbloquear o iPhone caso ele não reconheça seu rosto ou a sua impressão digital. Na seção “Permitir acesso quando bloqueado”, desmarque “Carteira”.

Com isso, você não poderá mais acessar os tíquetes quando o smartphone estiver devidamente bloqueado.