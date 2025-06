Disney+ agora tem plano com anúncios no Brasil

Entrando na onda da maioria das outras plataformas de streaming, o Disney+ acaba de anunciar uma opção de plano pago com anúncios.

O modelo com interrupções para comerciais já estava disponível no serviço desde o ano passado em plataformas parceiras, como o Mercado Livre, mas agora passa a ser uma opção de plano direto do Disney+, chamado de “Disney+ Padrão com Anúncios”.

A nova opção de assinatura foi divulgada em uma campanha que contou com Pedro Scooby e Rafael Medina, e fez um trocadilho com a nota do surfista nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Por conta do lançamento, o plano chega pelo valor promocional de R$9,90/mês, durante quatro meses. Após esse período, o pacote sobe para o salgado valor de R$28/mês, mesmo preço cobrado pela assinatura do Meli+ — serviço do Mercado Livre que, além do acesso ao plano com anúncios do Disney+, disponibiliza outros benefícios dentro da plataforma de compras.

Para os usuários do Disney+, os planos já existentes continuam em vigor pelos mesmos valores, sendo eles:

Disney+ Padrão : conteúdos em HD e até dois dispositivos simultâneos, por R$44/mês.

: conteúdos em HD e até dois dispositivos simultâneos, por R$44/mês. Disney+ Premium: conteúdos 4K e até quatro dispositivos simultâneos, por R$63/mês.

Além da presença de publicidade, o plano Padrão com Anúncios também não permite que o usuário faça download de filmes e séries para consumo offline, função disponível nas assinaturas mais caras. Tirando isso, ele dá acesso completo ao catálogo da plataforma do Disney+.

Vale lembrar que, alguns dias atrás, a Amazon também instituiu um plano com anúncios no Prime Video, seu serviço de streaming. Sendo assim, o Disney+, o Max, a Netflix, o Prime Video e o Globoplay (as cinco maiores plataformas de streaming atualmente no Brasil) exigem que o usuário pague mais caro em sua assinatura para não ter a exibição interrompida por anúncios; enquanto isso, o Apple TV+ segue sendo um dos únicos serviços com assinatura sem comerciais.

