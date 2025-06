Google introduz AI Mode, com raciocínio em tempo real que otimiza as buscas

O Google anunciou nesta semana o AI Mode, nova ferramenta de pesquisa que eleva a capacidade do já conhecido AI Overview para um novo nível.

Publicidade

Aliada ao Gemini 2.0, a nova forma de busca é capaz de utilizar raciocínios avançados, pensamentos elaborados e recursos multimodais em tempo real para obter resultados de forma mais completa e dinâmica.

A proposta da utilização de uma linha de raciocínio mais avançada na pesquisa é entregar resultados atualizados, com links úteis, outras pesquisas acompanhadas, comparações de resultados, explicação detalhada do raciocínio e outros. Desta forma, o AI Mode se aproxima mais de outras IAs, como o ChatGPT, e se diferencia do AI Overview, que é mais focado em demandas lineares e que exijam menos raciocínio.

Ainda segundo o Google, o que torna essa inteligência artificial especial é a sua capacidade de “reunir recursos avançados de modelo com os melhores sistemas de informação da categoria do Google, sendo integrada diretamente à Pesquisa, possibilitando acessar conteúdos da web de alta qualidade, simultaneamente a fontes atualizadas e em tempo real”.

Publicidade

O AI Mode consegue realizar tais tarefas utilizando uma técnica descrita pelo Google como “query fan-out”, na qual emite simultaneamente várias pesquisas relacionadas à informação que o usuário pede em subtópicos/fontes de dados e, em seguida, reúne esses resultados para fornecer uma resposta fácil de entender — garantindo mais amplitude e profundidade de informações do que uma pesquisa tradicional no Google.

De forma geral, o AI Mode não deverá substituir a busca tradicional do Google, mas sim se aliar a ela para trazer informações para pesquisas mais complexas e detalhadas — basicamente uma nova forma de busca por informação.

Ainda em versão beta, o AI Mode foi lançado exclusivamente para assinantes do Google One AI Premium, inscritos no Google Search Labs, e está disponível apenas nos Estados Unidos; ainda não há previsão de quando o recurso se expandirá para outros países.