Justiça do Reino Unido nega recurso da Apple em caso do “batterygate”

Em 2022, falamos aqui sobre um processo coletivo aberto no Reino Unido pelo ativista focado nos direitos do consumidor Justin Gutmann, o qual buscava uma compensação por parte da Apple como consequência do que ficou conhecido como “batterygate”. Pois bem, quase três anos depois, finalmente temos uma nova atualização sobre o caso — e que provavelmente não agradará nem um pouco à Maçã.

Publicidade

Segundo informações do AppleInsider, a equipe jurídica de Gutmann afirmou que a Apple não teve sucesso em seu apelo para tentar fazer o caso ser arquivado. Isso significa que ele está livre para seguir em frente, de modo que a Apple terá que se defender para não ter que pagar uma indenização de £750 milhões (cerca de R$5,6 bilhões, na cotação atual).

[O] Tribunal de Apelação do Reino Unido deu sinal verde para o chamado processo “Batterygate” — uma ação coletiva movida em nome de milhões de usuários do Reino Unido, que acusa a Apple de intencionalmente “estrangular” as baterias do iPhone. A Apple agora será forçada a se defender no tribunal, depois de tentar, mas não conseguir, que a reivindicação de 853 milhões de libras [US$1,1 bilhão] fosse rejeitada.

Ainda de acordo com o Gutmann, cerca de 24 milhões de dispositivos da Apple tiveram suas performances deliberadamente “capadas” por atualizações do iOS — coisa que foi motivada pelo desgaste natural das baterias. O ativista alega também que a Apple não avisou os seus usuários de que isso aconteceria, além de não ter feito um programa de recall ou troca satisfatório.

Entre os dispositivos afetados pelo “batterygate”, estão os iPhones 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus, SE e X. O recurso Saúde da Bateria do iOS, vale notar, foi introduzido no ano de 2018 em resposta às acusações de falta de transparência por parte da Apple.

Publicidade

Ainda não há uma data para o julgamento, mas residentes do Reino Unido interessados em embarcar nesse processo contra a Apple têm até 7 de julho para manifestar seu interesse. Usuários de iPhones que foram afetados por essas atualizações e moram fora do Reino Unido também podem participar, mas precisam atender a certos critérios.

Para obter mais informações, basta acessar essa página.