Na contramão da média, Apple caiu no mercado de bands e relógios em 2024

Um novo relatório da Canalys indica que a Apple diminuiu a quantidade de vendas no mercado de wearable bands no ano de 2024, o qual inclui, principalmente, relógios e pulseiras com funções básicas, bem com smartwatches (que é a única categoria na qual a empresa é representada, com seus Apple Watches).

De acordo com os dados, a Maçã fez 34,5 milhões de remessas ao longo de todo o ano, acumulando 17,9% de participação nesse mercado e registrando uma queda de 3% em relação a 2023, quando a remeteu 35,5 milhões de unidades de Apple Watches e obteve um market share de 19,2%.

Logo atrás da Apple veio a Xiaomi, com 29,3 milhões de envios (uma subida de 42,2%), enquanto a HUAWEI ficou em 3º com 26,5 milhões (+54,2%) e a Samsung em quarto, com 15,6 milhões (+34,9%). Além da Apple, a Noise foi a única no Top 5 a cair (e muito), tendo remetido 8,8 milhões de unidades (-25,9%).

Outras fabricantes viram suas vendas caírem 11,7%, com 78,4 unidades remetidas. Ao todo, no entanto, o mercado registrou um crescimento de 4,1%, com 193 milhões de remessas — o segundo ano consecutivo com um aumento nas vendas desse tipo de dispositivo no mercado global.

Embora tenha registrado uma leve queda, é importante considerar a resiliência da Apple nesse mercado, mesmo concorrendo apenas com um produto em específico. No entanto, é notável o crescimento de concorrentes como a Xiaomi, que tendem a ultrapassar a Maçã no ranking futuramente.

