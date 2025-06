Novo leilão da Receita tem iPhone 15 Pro de 256GB por R$3.250

A Receita Federal está realizando um novo leilão online de itens confiscados, desta vez em cidades mineiras como Belo Horizonte, Betim, Uberaba e Juiz de Fora.

De acordo com o edital nº 0600100/000001/2025, entre os destaques estão 26 lotes com produtos da Apple, incluindo iPhones, Apple Watches, Macs, AirTags e até um Apple Vision Pro.

Atenção aos detalhes: todos os itens são vendidos sem garantia e podem apresentar diferenças no estado de conservação. Alguns podem estar usados, sem acessórios originais ou até mesmo com defeitos, mas esses detalhes costumam ser informados.

Vale ressaltar que parte dos lotes inclui outros produtos além dos dispositivos da Apple, por isso é essencial verificar as descrições detalhadas antes de participar. Outro ponto importante: a Receita Federal não faz entregas — os itens adquiridos precisam ser retirados pessoalmente nos locais indicados.

Se você está em busca de produtos por valores abaixo do mercado, essa pode ser uma oportunidade. Confira abaixo os lotes disponíveis com produtos da marca:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 3x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada)

1x Apple Watch Ultra

4x Apple Watch Series 8 de 45mm

1x Apple Watch Series 8 de 41mm

2x Apple Watch Series 9 (modelo não especificado)

1x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)

1x Apple Watch Ultra 2 de 49mm

3x Apple Pencil (2ª geração)

3x Apple Pencil (1ª geração)

1x iPad de 9ª geração de 256GB

5x MacBook Air de 13″ de 256GB (geração não especificada)

4x Apple Pencil (geração não especificada)

5x iPad de 64GB (geração não especificada)

1x iPad Air (geração e modelo não especificados)

1x MacBook Pro de 16″ (M3 Pro; 18GB; 512GB)

1x Apple Vision Pro

1x iPad de 10ª geração de 256GB

1x Apple Watch Series 9 de 41mm

1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm

1x Apple Watch Series 9 de 45mm

1x Apple Pencil (USB-C) R$62.000 2 2x iPad de 10ª geração de 64GB

1x MacBook de 13″ (8GB; 256GB; geração não especificada)

1x Apple Pencil (2ª geração)

6x Apple Watch SE de 40mm

23x Apple Watch Series 8 de 41mm R$29.400 20 3x iPad de 9ª geração de 64GB

4x iPad de 10ª geração de 64GB

1x iPad de 10ª geração de 256GB

1x iPad Air (M1; 64GB)

1X MacBook Air de 13″ (8GB; 256GB; geração não especificada)

1x iPad Air de 11″ (128GB; geração não especificada)

1x MacBook Air (256GB; geração não especificada) R$22.100 21 3x Bateria MagSafe

1x AirTags (pacote com 4) R$49.300 22 1x AirPods Pro 2

1x AirPods 3 R$20.500 24 3x Apple Watch Series 9 de 41mm

2x Apple Watch SE de 44mm

3x Apple Watch Series 9 de 45mm

2x Apple Watch Series 9 de 41mm

1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado) R$24.400 25 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB R$4.800 26 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$4.100 27 3x iPhone 15 Pro Max (armazenamento não especificado) R$5.200 28 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB

1x iPhone 15 de 128GB R$4.700 29 3x iPhone 13 de 128GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB R$4.600 30 3x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 13 de 128GB R$4.300 31 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 11 de 128GB R$5.100 32 1x iPhone 15 Pro de 128GB

3x iPhone 15 de 128GB R$5.100 33 1x iPhone 15 Pro de 128GB

1x iPhone 15 Pro de 256GB

1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 11 de 64GB R$5.500 34 1x iPhone 12 de 128GB

3x iPhone 15 de 128GB R$5.100 35 1x iPhone 11 de 64GB

2x iPhone 15 Pro de 256GB

1x iPhone (geração e modelo não especificados) R$4.800 36 1x iPhone 11 de 64GB

2x iPhone 14 de 128GB

1x iPhone 15 Pro de 128GB R$4.050 37 1x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$4.200 38 1x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$4.200 39 1x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 15 Pro Max de 256GB R$4.200 40 1x iPhone 15 Pro de 256GB R$3.250 41 1x iPhone 15 Pro de 256GB R$3.250 42 1x MacBook Pro (geração e modelo não especificados)

2x MacBook Air (geração e modelo não especificados)

1x iPad de 10ª geração de 64GB R$30.500 50 1x Apple Watch SE de 40mm R$10.000 52 1x Apple Watch Series 8 de 41mm R$6.000

Como posso participar?

O processo é totalmente online. Para participar, é necessário ter um CPF regular e um certificado digital, que pode ser emitido gratuitamente pelo site do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Esse certificado é obrigatório para entrar na plataforma e dar lances. A boa notícia é que o leilão está aberto tanto para pessoas comuns quanto para empresas.

As propostas poderão ser feitas a partir das 8h do dia 31 de março, com encerramento às 21h do dia 2 de abril. As melhores propostas garantem uma vaga no leilão online, que acontecerá no dia 3 de abril, às 10h.

Para saber todos os passos e não perder nenhum detalhe, basta acessar a página do leilão.