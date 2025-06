OpenAI traz edição direta de códigos para o app do ChatGPT no macOS

A OpenAI deu um passo importante para facilitar a vida de desenvolvedores que usam o macOS. Agora, o ChatGPT consegue editar diretamente códigos em ambientes de desenvolvimento populares, como Xcode, VS Code e ferramentas da JetBrains.

Essa novidade já está disponível para assinantes do ChatGPT Plus, Pro e Team, e promete agilizar o trabalho de programação — eliminando aquele vai e vem de copiar e colar códigos entre aplicativos.

ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 6, 2025

Um dos recursos mais interessantes é o modo aplicação automática (auto-apply), que permite ao ChatGPT fazer alterações no código sem precisar de confirmações extras do usuário.

Isso é uma evolução da função trabalhar com apps, lançada em teste no final do ano passado, que só permitia ao ChatGPT ler o código, mas não editá-lo diretamente.

Um membro da equipe de produtos da OpenAI, Alexander Embiricos, mostrou como isso funciona na prática em uma demonstração nas redes sociais. Ele usou um projeto em SwiftUI no Xcode e pediu ao ChatGPT para adicionar um efeito de campo de estrelas ao fundo.

O chatbot gerou o código, aplicou as mudanças e, em segundos, o projeto foi atualizado com o novo efeito. O ChatGPT consegue alternar entre diferentes ferramentas, mantendo o contexto do que está sendo feito — dá para ajustar um servidor HTTP no VS Code e ver as mudanças refletidas no Xcode, por exemplo.

Com a atualização, o ChatGPT entra em competição direta com outras ferramentas de IA para programação, como o GitHub Copilot e o Swift Assist, da Apple. Enquanto o último funciona na nuvem e promete não armazenar ou usar o código dos usuários para treinamento, o ChatGPT oferece uma alternativa que se integra de forma mais profunda ao ecossistema de desenvolvimento do macOS.

A OpenAI planeja liberar a funcionalidade para usuários Enterprise, Education e gratuitos na próxima semana. Quem utiliza um PC com Windows também ganhará esse recurso, mas por enquanto só sabemos que será “em breve”, segundo Embiricos.