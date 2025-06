“Suspicion”, do Apple TV+, é vendida para serviço de streaming britânico

Em um movimento inédito (considerando o histórico), uma série original do Apple TV+ foi comercializada e poderá ser assistida por usuários em outro serviço de streaming. Trata-se de “Suspicion”, produção de 2022 que foi adquirida pela plataforma ITVX, pertencente à emissora ITV, do Reino Unido.

Publicidade

De acordo com informações da revista britânica Broadcast, a emissora adquiriu a produção por meio da distribuidora Fifth Season (sim, a mesma responsável por “Severance”) — o que pode indicar uma mudança nas diretrizes da Apple visando a comercialização de suas produções.

Eis a sinopse de “Suspicion”:

Quatro ingleses são acusados de sequestrar o filho de uma importante magnata da mídia dos EUA. Eles embarcam em uma corrida desesperada contra o tempo para provar sua inocência, mas será que alguém acreditará neles — e será que eles estão dizendo a verdade?

No entanto, como bem observou o AppleInsider, pode ser que a venda seja resultado de um acordo parcial de aquisição dos direitos de produção da série. Como ela é um remake da produção israelense “False Flag”, pode ser que o contrato tenha previsto a venda dos direitos à produtora.

Publicidade

Embora não seja uma situação exatamente igual, algo semelhante aconteceu com o filme ganhador do Oscar “No Ritmo do Coração” (“CODA”), que teve seus direitos de distribuição internacional comprados pela Apple após uma exibição bem-sucedida no Festival de Sundance, em 2021.

Na época, a Maçã não conseguiu adquirir os direitos de distribuição do filme em todos os países, o que resultou na sua exibição em algumas plataformas diferentes em determinados locais — inclusive no Brasil, onde curiosamente o longa até hoje faz parte do catálogo do Amazon Prime Video.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.