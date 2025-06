App para macOS remove distrações ao desfocar tudo o que não seja a janela principal

O app Monocle é perfeito para usuários que querem evitar distrações provocadas por diversas janelas abertas em seus Macs.

Basicamente, ele adiciona um pontinho na barra de menus do macOS que, ao ser clicado, desfoca todas as janelas que estiverem abertas em segundo plano, deixando apenas a janela principal (do app que você está usando no momento) em destaque.

Essa função pode ser extremamente útil para quem quer melhorar o próprio foco.

O Monocle também oferece diversas opções de foco, podendo variar de cor e intensidade — os principais modos são o “ambiente” (para desfoque sutil) e o “profundo” (para concentração máxima).

Além disso, o app conta com suporte a vários monitores, podendo desfocar todos de uma vez ou destacar uma janela em cada tela. No site oficial, ele é descrito como um “cancelamento de ruído para a sua tela”.

O Monocle é um aplicativo elegante e minimalista que remove distrações ao desfocar tudo, exceto a sua janela ativa, dando a você o foco que precisa. Sem malabarismos de janela — apenas a tarefa em questão, com todo o resto calmamente esperando.

O Monocle é ideal para deixar a sua Mesa (Desktop) mais “organizada” e visualmente agradável. Ele pode ser baixado no macOS diretamente pelo site oficial, com sua compra custando US$4 para um computador ou US$9 para três máquinas — e há, vale notar, um período de teste de sete dias.

via Manual do Usuário