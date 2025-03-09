Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

5 hacks pouco conhecidos no macOS para melhorar a sua produtividade

Derson Lopes
09/03/2025 • 10:30
Shutterstock.com
Hacks de produtividade

A palavra produtividade é meio que um mantra em organizações, faculdades, livros, canais de YouTube, etc. Embora eu não concorde exatamente com a maioria das propostas existentes por ai, é um fato que cumprir prazos adequados contribui significativamente para nosso desenvolvimento nas mais diversas áreas.

Publicidade

Diante dessa necessidade, em um mundo cada vez mais digital e automatizado, dominar ferramentas e atalhos tecnológicos pode fazer toda a diferença.

Como usuário de Mac, você provavelmente já está familiarizado com o básico de recursos disponíveis nessa categoria: organizar janelas, usar o Spotlight e explorar o Finder — aliás, no canal do MacMagazine você contra dois vídeos excelentes (um pouco antigos, mas isso é detalhe) sobre como dominá-lo.

YouTube video
YouTube video

Mas o sistema operacional da Apple guarda uma infinidade de recursos que, quando bem explorados, podem transformar a sua rotina de trabalho. Esses pequenos hacks são como atalhos para o sucesso: simples, mas incrivelmente eficientes.

Publicidade

Vamos então visitar algumas funcionalidades menos conhecidas que, com certeza, farão você olhar para o seu Mac de uma maneira diferente!

Automatize tarefas com o Automator

Se você nunca abriu o Automator, está na hora de conhecê-lo.

Essa ferramenta, nativa do macOS, permite criar fluxos de trabalho automáticos para as tarefas mais repetitivas. É o tipo de coisa que você vê funcionando e pensa: como não usei isso antes?

Automator

Vale a pena pesquisar tutoriais e explorar as inúmeras funções disponíveis, mas uma das que mais gosto é renomear PDFs em massa. Você escolhe um lote específico de arquivos e ele vai renomear com o título interno disponível. Para quem trabalha com muitos documentos, pode economizar bastante tempo!

Dica extra: combine o Automator com o Atalhos (Shortcuts) para o nível de automação subir ainda mais!

Domine o Spotlight para além das pesquisas

O Spotlight é uma ferramenta que quase sempre usamos, mas raramente aproveitamos todo o seu potencial — e ele faz muito mais do que buscar arquivos.

Publicidade

Algumas funções que talvez você não conheça:

  • Cálculos rápidos: digite 125*4 ou 20% de 250 e obtenha os resultados.
  • Conversões de moeda e unidades: digite, por exemplo, valores em reais para serem convertidos em dólares.
  • Abertura de apps e arquivos: digite o nome do app ou arquivo e pressione return.
Spotlight

Dica extra: caso perceba que o seu Spotlight está mais lento ou menos eficaz, experimente fazer uma reindexação da ferramenta para que ela remonte a sua potência original.

Text Snippets

Muitas vezes você perde tempo utilizando o mesmo endereço ou resposta padrão diversas vezes. Para facilitar esse trabalho, você pode criar atalhos que expandem automaticamente para o texto completo.

Publicidade

Vá em Ajustes do Sistema » Teclado » Substituições de Texto…; depois, adicione um atalho (como por exemplo “endereço”) que, ao ser digitado, será trocado para “Rua Exemplo, 123 – São Paulo (SP)”.

Substituir texto no macOS

Simples, mas eficaz para economizar tempo!

Controle as notificações com o Foco

O modo Foco é uma evolução do clássico Não Perturbe (Do Not Disturb), mas o melhor dele é a personalização!

Não é fácil gerenciar a montanha de notificações que recebemos todos os dias, especialmente porque não se pode simplesmente ignorar todas elas. Crie, por exemplo, modos como:

  • “Trabalho”: deixe passar apenas notificações importantes, como Slack, Teams ou emails críticos.
  • “Estudo”: bloqueie tudo, exceto lembretes.

Você encontra essas configurações em Ajustes do Sistema » Foco.

Modo Foco no macOS

Experimente ajustar conforme as suas necessidades e certamente isso melhorará a sua concentração.

Widgets

Os widgets são subutilizados por muitos (especialmente por aficionados de telas limpas e minimalistas, como eu), mas esses recursos podem, sim, ser grandes aliados.

Widgets no macOS Sonoma 14

Adicione na Central de Notificações ou na própria Mesa (Desktop) coisas como o seu calendário, lista de tarefas, previsão do tempo e outros para que estejam com o acesso sempre rápido e visual.

Conclusão

Esses hacks (apenas uma listinha mínima diante de tantas outras ferramentas disponíveis) não são truques mirabolantes, mas pequenos ajustes que fazem uma diferença gigantesca no dia a dia. Experimente um ou dois desses recursos e veja como eles podem revolucionar a sua rotina.

Você já conhecia essas dicas? Tem algum outro hack para compartilhar? Deixe nos comentários!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Derson Lopes
Doutor e mestre em administração, é professor, autor e palestrante nas áreas de liderança remota, produtividade e voluntariado, mas, acima de tudo, apaixonado por tecnologia, fanboy da Apple e usuário Mac desde 2008.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 2 a 9 de março
Próx. Post

O que fazer se o aviso de não lidas seguir aparecendo no iMessage
Posts relacionados