5 hacks pouco conhecidos no macOS para melhorar a sua produtividade

A palavra produtividade é meio que um mantra em organizações, faculdades, livros, canais de YouTube, etc. Embora eu não concorde exatamente com a maioria das propostas existentes por ai, é um fato que cumprir prazos adequados contribui significativamente para nosso desenvolvimento nas mais diversas áreas.

Diante dessa necessidade, em um mundo cada vez mais digital e automatizado, dominar ferramentas e atalhos tecnológicos pode fazer toda a diferença.

Como usuário de Mac, você provavelmente já está familiarizado com o básico de recursos disponíveis nessa categoria: organizar janelas, usar o Spotlight e explorar o Finder — aliás, no canal do MacMagazine você contra dois vídeos excelentes (um pouco antigos, mas isso é detalhe) sobre como dominá-lo.

Mas o sistema operacional da Apple guarda uma infinidade de recursos que, quando bem explorados, podem transformar a sua rotina de trabalho. Esses pequenos hacks são como atalhos para o sucesso: simples, mas incrivelmente eficientes.

Vamos então visitar algumas funcionalidades menos conhecidas que, com certeza, farão você olhar para o seu Mac de uma maneira diferente!

Automatize tarefas com o Automator

Se você nunca abriu o Automator, está na hora de conhecê-lo.

Essa ferramenta, nativa do macOS, permite criar fluxos de trabalho automáticos para as tarefas mais repetitivas. É o tipo de coisa que você vê funcionando e pensa: como não usei isso antes?

Vale a pena pesquisar tutoriais e explorar as inúmeras funções disponíveis, mas uma das que mais gosto é renomear PDFs em massa. Você escolhe um lote específico de arquivos e ele vai renomear com o título interno disponível. Para quem trabalha com muitos documentos, pode economizar bastante tempo!

Dica extra: combine o Automator com o Atalhos (Shortcuts) para o nível de automação subir ainda mais!

Domine o Spotlight para além das pesquisas

O Spotlight é uma ferramenta que quase sempre usamos, mas raramente aproveitamos todo o seu potencial — e ele faz muito mais do que buscar arquivos.

Algumas funções que talvez você não conheça:

Cálculos rápidos : digite 125*4 ou 20% de 250 e obtenha os resultados.

: digite 125*4 ou 20% de 250 e obtenha os resultados. Conversões de moeda e unidades : digite, por exemplo, valores em reais para serem convertidos em dólares.

: digite, por exemplo, valores em reais para serem convertidos em dólares. Abertura de apps e arquivos: digite o nome do app ou arquivo e pressione return .

Dica extra: caso perceba que o seu Spotlight está mais lento ou menos eficaz, experimente fazer uma reindexação da ferramenta para que ela remonte a sua potência original.

Text Snippets

Muitas vezes você perde tempo utilizando o mesmo endereço ou resposta padrão diversas vezes. Para facilitar esse trabalho, você pode criar atalhos que expandem automaticamente para o texto completo.

Vá em Ajustes do Sistema » Teclado » Substituições de Texto…; depois, adicione um atalho (como por exemplo “endereço”) que, ao ser digitado, será trocado para “Rua Exemplo, 123 – São Paulo (SP)”.

Simples, mas eficaz para economizar tempo!

Controle as notificações com o Foco

O modo Foco é uma evolução do clássico Não Perturbe (Do Not Disturb), mas o melhor dele é a personalização!

Não é fácil gerenciar a montanha de notificações que recebemos todos os dias, especialmente porque não se pode simplesmente ignorar todas elas. Crie, por exemplo, modos como:

“Trabalho” : deixe passar apenas notificações importantes, como Slack, Teams ou emails críticos.

: deixe passar apenas notificações importantes, como Slack, Teams ou emails críticos. “Estudo”: bloqueie tudo, exceto lembretes.

Você encontra essas configurações em Ajustes do Sistema » Foco.

Experimente ajustar conforme as suas necessidades e certamente isso melhorará a sua concentração.

Widgets

Os widgets são subutilizados por muitos (especialmente por aficionados de telas limpas e minimalistas, como eu), mas esses recursos podem, sim, ser grandes aliados.

Adicione na Central de Notificações ou na própria Mesa (Desktop) coisas como o seu calendário, lista de tarefas, previsão do tempo e outros para que estejam com o acesso sempre rápido e visual.

Conclusão

Esses hacks (apenas uma listinha mínima diante de tantas outras ferramentas disponíveis) não são truques mirabolantes, mas pequenos ajustes que fazem uma diferença gigantesca no dia a dia. Experimente um ou dois desses recursos e veja como eles podem revolucionar a sua rotina.

Você já conhecia essas dicas? Tem algum outro hack para compartilhar? Deixe nos comentários!